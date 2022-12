La genesi del punk con Vivienne Westwood e i Sex Pistols

Vivien Isabel Swire, meglio conosciuta come Vivienne Westwood, in Inghilterra è seconda per fama solo alla Regina Elisabetta e ha ridisegnato lo stile di un'epoca vibrante, tramandando il suo immaginario spregiudicato fino ad oggi.

Ancora prima del suo debutto nell'alta moda, tra collezioni piratesche e richiami vittoriani, le sue prime muse ispiratrici furono i Sex Pistols. E così il punk negli anni ‘70 arrivava anche in Europa, sotto il segno di una tendenza destinata a riecheggiare in eterno.

Bondage e viaggi oltreoceano

Pensavate che il punk fosse nato nel Regno Unito? In parte sì, ma l'origine di questo movimento stilistico e culturale vede il suo esordio in America, precisamente a New York. Nel '71 Vivienne Westwood aveva appena aperto il suo negozio "Let It Rock" al 430 di King's Road a Londra, trasformando il negozio di dischi "Paradise Garage" - gestito da lei e dal compagno e socio in affari Malcolm McLaren - in una sorta di boutique di moda all'avanguardia. All'epoca, Vivienne Westwood aveva appena cominciato la sua carriera da stilista e "Let It Rock" offriva abiti e accessori per biker e teddy boy, in contrasto con lo stile hippie dilagante.

Nel '75, poi, arrivò la svolta: Malcolm McLaren era il manager dei New York Dolls, e durante un viaggio in America vestì la band con i capi del negozio londinese. Il risultato? I capi succinti in pelle suscitarono lo scandalo del pubblico americano, e la band si sciolse dopo pochissimo tempo. A Londra, però, l'immaginario sadomaso funzionava. Il negozio di Vivienne e Malcolm venne ribattezzato "SEX", si ricoprì di graffiti pornografici e cominciò a specializzarsi in abbigliamento bondage, tra spille da balia e borchie aggressive.



Disastrosi, dissacranti e cool

La boutique provocatoria della coppia Westwood-McLaren attirava tutti i frequentatori dei bassifondi londinesi, compresi i "The Strand", che da lì a breve avrebbero cambiato il loro nome in "Sex Pistols". Quattro ragazzi spregiudicati che non sapevano cantare e nemmeno suonare, ma che con gli abiti realizzati dalla stilista portarono in scena un look spietato e all'avanguardia. In men che non si dica John Lydon (in arte Johnny Rotten in onore dei suoi denti marci), John Simon Ritchie (noto a tutti come Sid Vicious), Steve Jones e Paul Cook vennero presi sotto l'ala protettrice di Malcolm McLaren e cominciarono a suonare nei club più malfamati di Londra, dove tutti li riconoscevano per lo stile feroce e per i testi che inneggiavano all'anarchia.



I Sex Pistols diventarono le icone del punk inglese e attaccarono deliberatamente perfino la Regina durante il giorno del Giubileo del '77. La band si esibì sul Tamigi con "God Save The Queen", ed in men che non si dica il loro singolo venne vietato in radio.

Nel frattempo il negozio di Vivienne Westwood prese il nome di "Seditionaries" e cominciò a proporre il look che faceva impazzire tutti i teenager punk del Regno Unito: vestiti strappati, catene e abiti spruzzati con bombolette. E all'ingresso c'era persino un topo in gabbia ad accogliere i clienti e i visitatori.



Il declino e l'ascesa

Tutte le cose belle finiscono presto. I Sex Pistols non erano certo belli, ma la loro carriera terminò bruscamente dopo soli 4 anni, dopo l'abbandono da parte del leader Johnny Rotten e poco prima della morte di Sid Vicious a causa di un'overdose di eroina.

Gli ultimi concerti stavano diventando sempre più disastrosi, tra atti di masochismo sul palco e abusi di droga, la stampa cominciava a spendere parole ostili nei confronti della band, definita come una "grande truffa". Dopo l'ingresso di Sid Vicious nella band (in sostituzione del bassista originario Glen Matlock), il progetto Sex Pistols era tutta una questione di scandali, marketing e provocazioni, e per la musica non c'era più spazio. "Avete mai avuto l'impressione di essere stati imbrogliati?" chiese Johnny Rotten al pubblico durante il loro ultimo concerto a San Francisco.

I quattro anni di gloria dei Sex Pistols si chiusero con atti vandalici e tragedie, mentre Vivienne Westwood cominciava ad interfacciarsi ad una carriera trionfante nell'alta moda.

Dal 1981, la stilista fece il suo debutto in passerella con una collezione ispirata ai banditi e ai bucanieri, a cui poi seguì l'immaginario nativo americano e la sfilata dell'83, dedicata alle streghe. Oggi, Vivienne Westwood rimane una delle più grandi icone punk del mondo della moda contemporaneo, e la sua linea abbraccia tematiche cruciali come sostenibilità ed empowering femminile.

Tra reunion e nuovi progetti, anche i membri dei Sex Pistols vengono ricordati come i più grandi esponenti punk della storia, nonostante la loro breve carriera non sia stata altro che una messinscena a scopo di lucro. Ma gli uni non esisterebbero senza gli altri, e senza la loro impronta indelebile, il panorama artistico di oggi sarebbe molto più sterile ed inconsistente. Perché il punk è morto, ma per una giusta causa.