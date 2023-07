Gelati confezionati: l'intramontabile gusto dell'estate

Ci sono cose che evocano immediatamente l'estate. Cose che ritornano ogni anno e che non appena si riaffacciano ci certificano che sì, la stagione del caldo e delle vacanze è di nuovo qui. Simboli dell'estate, insomma, che possono essere personali, oppure condivisi, quasi universali.

Alla seconda categoria appartengono i gelati confezionati. Spesso bistrattati rispetto ai più salutari ed eleganti gelati artigianali, resta innegabile che fanno parte dei ricordi estivi di quasi tutti. I loghi iconici, gli spot televisivi, le sedie e gli ombrelloni brandizzati Algida o Sammontana nei bar di provincia, i coloratissimi cartelli di latta fuori dai locali che mostrano il campionario di gelati disponibili: sono elementi ricorrenti negli sfondi delle nostre estati, ieri come oggi.



Una passione italiana

In effetti, basta iniziare a parlare di gelati confezionati e iniziano a saltare fuori ricordi di tante estati, vicine e lontane. Tutti hanno qualche momento legato a essi da evocare con nostalgia, come tutti hanno il proprio gelato preferito. Gli amanti delle categorizzazioni potrebbero anche tentarne una fenomenologia: qualcosa del tipo "dimmi che gelato scegli e ti dirò chi sei".

Noi qui non intendiamo arrivare a tanto. Ci basta sottolineare come il consumo di gelati industriali nel nostro Paese sia una abitudine trasversale, oltre che intergenerazionale, dato che sono prodotti che si sono affermati a partire dagli anni del boom economico e che non hanno mai conosciuto crisi. Anzi ci si potrebbe sbilanciare a dire che i gelati confezionati siano parte integrante di una certa estetica e di un certo immaginario dell'estate italiana.

Certo, l'Italia è un Paese con una raffinata cultura e numerose eccellenze nel gelato artigianale, ma nonostante questo anche i gelati prodotti industrialmente sono largamente apprezzati e diffusi. Lo dicono i numeri: secondo i dati dell'Unione Italiana Food, nel nostro Paese si consumano 3,8 miliardi di porzioni di gelato confezionato all'anno. Il trend è positivo e quest'anno ha registrato un aumento del 4,7%. Insomma, un settore che continua a crescere e che oggi vale complessivamente 1,4 miliardi di euro.



L'origine: il Mottarello

Una passione che affonda le sue radici nella storia della Repubblica italiana. Anzi che nasce proprio insieme alla Repubblica, dato che tutti i grandi marchi muovono i primi passi nell'immediato dopoguerra.

Il primo gelato industriale nasce a Milano nel 1948, è il Mottarello: gelato su stecco alla panna ricoperto di un sottile strato di cioccolato. È un'idea di Angelo Motta che nel 1919 aveva fondato nel capoluogo lombardo una pasticceria. Puntando sul più milanese dei dolci, il panettone, la piccola bottega si espande diventando una vera e propria fabbrica. Nel '48 l'idea del nuovo gelato, ispirato in parte alla trovata dell'americano Harry Burt che nel 1920 aveva inventato il primo gelato su stecco, ma anche al "pinguino", anch'esso un gelato su stecco ricoperto di cioccolato, inventato nel 1939 dalla storica gelateria torinese Pepino.

Grazie a una capillare rete di distribuzione, presto il Mottarello sarà gustato in tutta Italia. Nei decenni seguenti tra i Gelati Motta (oggi prodotto da Froneri International, una joint venture specializzata nella produzione di gelati) si aggiungeranno altri nomi ormai iconici come la Coppa del Nonno o il Maxibon.



Dal dopoguerra al Barattolino Sammontana

Per quanto riguarda un altro storico marchio, Sammontana, si può dire che la produzione industriale di gelati nasca quasi letteralmente dalle ceneri della Seconda guerra mondiale.

Inizialmente, infatti, Sammontana era una normale gelateria artigianale di Empoli fondata nel 1948. I proprietari, la famiglia Bagnoli, passarono alla produzione meccanizzata quando rintracciarono in un deposito di ferraglia di Genova alcuni macchinari per la produzione di gelato abbandonati lì dall'esercito americano.

Per i primi anni, i Bagnoli continuarono a vendere il loro gelato solo nella gelateria Sammontana di Empoli. Poi, dal 1954, iniziarono a rifornire anche altri bar e latterie, distribuendo il gelato in un formato peculiare: un barattolo di metallo progettato appositamente, che conteneva sei litri di gelato. Siamo di fronte all'antenato del Barattolino Sammontana, che nel 1959 divenne il primo cestello gelato per il consumo domestico.



Algida e l'ascesa del Cornetto

Ha un'origine strettamente legata alla guerra anche Algida: il suo fondatore fu Alfred Wiesner, ingegnere ebreo d'origine austriache che combatté nella Resistenza. Al termine della guerra, gli alleati regalarono a Wiesner due macchine per produrre gelati, grazie alle quali aprì una gelateria a Roma.

Il primo gelato prodotto industrialmente fu il Cremino, un gelato su stecco molto simile al Mottarello.

Successivamente, Algida venne acquistata dalla multinazionale Unilever, che dal 1998 decise di adottare un marchio globalizzato, chiamato Heartbrand, sotto cui riunire vari brand di gelato di diversi Paesi. È per questo motivo che all'estero ci si può imbattere in marchi di gelato che hanno lo stesso logo dell'Algida (il celebre cuore stilizzato) ma con nomi diversi (ad esempio Frigo in Spagna o Miko in Francia).



Uno dei più grandi successi di Algida (nonché probabilmente il gelato confezionato più famoso del mondo) è il Cornetto. Fu inventato a Napoli nel 1959, dalla gelateria artigianale Spica. La novità rispetto ai coni tradizionali era l'aggiunta di uno strato "isolante" di zucchero, cioccolato e olio che consentiva alla cialda di conservare a lungo il gelato senza perdere croccantezza.



Inizialmente il nuovo gelato non ebbe molta diffusione, ma nel 1976 Unilever acquisì il brevetto dal gelataio napoletano e lanciò il Cornetto su scala globale. Col tempo il gelato conquisterà un posto di tutto rispetto nell'immaginario collettivo, come dimostra, fra le altre cose, la Trilogia del Cornetto: tre film diretti dal regista inglese Edgar Wright (L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo) usciti tra il 2004 e il 2013, accomunati da "comparsate" del celebre cono.



Grandi classici e novità

Nel corso degli anni sono stati diversi i gelati confezionati che, riproposti estate dopo estate, si sono guadagnati lo status di classici intramontabili.

Oltre ai già citati, vale la pena di ricordare il Magnum, nato nell'89, gelato su stecco che si distingue dai vecchi cremini e mottarelli per le maggiori dimensioni e per lo strato di cioccolato più spesso, che nel corso tempo ha dato vita a una lunga serie di variazioni sul tema (nella memoria di molti, sono rimasti quelli ispirati ai sette peccati capitali, che fecero furore nell'estate 2003).

Ma tanti altri se ne potrebbero nominare, come il Cucciolone, rimasto nel cuore di molti anche per le vignette disegnate sui biscotti, per anni realizzate da Giorgio Cavazzano, uno dei più grandi disegnatori del fumetto Disney italiano. Tra gli altri, come non ricordare il Liuk, il Fragolino, il Solero, il Winter Taco... e potremmo continuare a lungo.

Ma non ci sono solo i classici. Il settore continua a essere in fermento e ogni anno compaiono gelati nuovi di zecca. In fatto di novità, il trend principale di questi anni è quello di riproporre brand di biscotti o merendine già conosciuti e amati in formato gelato. È il caso di Ferrero, che ha trasformato in gelato alcuni dei suoi prodotti più noti come Pocket Coffee, Kinder Bueno, Ferrero Rocher e altri. Algida, invece, ha stretto un accordo con Barilla per proporre gelati basati su brand come Ringo, Gocciole, Pan di Stelle e Togo.



Guilty pleasure?

Insomma, i gelati confezionati hanno una lunga storia alle spalle. E, soprattutto, a loro modo fanno parte della storia personale di tutti noi. Eppure, hanno intorno a loro anche un'aura di guilty pleasure: piaceri a cui si cede - se si cede - non senza senso di colpa.



Perché? Innanzitutto, perché sono percepiti come prodotti poco genuini. Non a torto: non possono fare a meno di additivi utili a garantire la stabilità del prodotto e una migliore resa. Addensanti ed emulsionanti sono e resteranno ingredienti irrinunciabili, senza i quali i gelati industriali non potrebbero arrivare fin nei nostri freezer e in tutti i bar.

C'è da dire però che negli ultimi anni tra le tendenze c'è anche in questo settore una maggiore attenzione agli aspetti nutrizionali: quasi tutti i grandi marchi hanno lanciato linee che vanno incontro a esigenze particolari (ad esempio prodotti senza glutine o senza lattosio) e versioni mini dei loro gelati più venduti.

C'è poi un'altra criticità che va a toccare la sensibilità ambientale. Il gelato è un prodotto energivoro: richiede energia per creare e mantenere il freddo necessario per produrlo, conservarlo e trasportarlo. A questo si aggiungono incarti e la plastica.

Anche su questo fronte qualcosa si è mosso negli ultimi anni: tutte le aziende del gelato italiano hanno preso impegni per ridurre l'uso di plastica o per diminuire e valorizzare gli scarti. È qualcosa, ma la strada è ancora molto lunga.