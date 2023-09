Freedome, la startup per vivere avventure indimenticabili

Cinque sono gli elementi che compongono l'Universo per gli antichi cinesi, per i quali tutto nasce da metallo, legno, acqua, fuoco e terra. Gli ultimi tre più l'aria e la neve sono invece i cinque elementi che rappresentano l'essenza di Freedome, il marketplace dedicato alle esperienze outdoor.

Non sarà l'idea del secolo come la penicillina o la lampadina, certo, ma l'intuizione di creare una piattaforma per aggregare le attività che si possono fare all'aperto si è rivelata vincente, perché i numeri descrivono una startup in continua crescita, su cui diversi investitori hanno scommesso a più riprese. Coperto l'intero territorio italiano, la startup conta al momento più di 4.000 attività organizzate da oltre 900 operatori professionali, che finora hanno attirato più di 150.000 partecipanti, 90.000 dei quali nell'arco degli ultimi quindici mesi.

Un catalogo ricco tra esperienze popolari e assolute novità

Merito di un catalogo eterogeneo quanto capillare, in cui si possono scegliere esperienze popolari come una passeggiata a cavallo e una discesa di rafting, le escursioni in barca e il volo in elicottero o i tour a quattro ruote.

Ma tra le settanta opzioni disponibili in elenco e consultabili sul sito e sulle applicazioni mobili si passa dall'Ice Kart all'Hydrospeed, o anche dalla Zipline panoramica al Tarzaning, che per chi non ha idea cosa sia, è un'attività che miscela voli, arrampicate e ponti tibetani che bisogna superare sospesi su un corso d'acqua o all'interno di un canyon naturale.

Sarà difficile, quindi, non trovare l'esperienza desiderata, anche perché la ricerca è agevolata dalle categorie (coppia, singolo, corsi e lezioni, adrenalina, natura, relax) che filtrano le attività e forniscono l'ispirazione per regalarsi un momento di divertimento.



Ogni proposta è accompagnata dalla descrizione dell'attività, con relativa durata, livello di difficoltà, numero di partecipanti minimo e massimo, oltre ai luoghi in cui si può prenotare e il costo per singolo partecipante. Un dettaglio da evidenziare è la politica di cancellazione, sempre disponibile e immediata (con email inviata dalla startup che certifica la prenotazione o l'annullamento). Nata nel 2019 per la volontà di superare la frammentazione di un mercato vasto ma che in passato ha faticato a fare rete, Freedome rappresenta un punto di incontro tra le persone a caccia di un attimo da ricordare e i piccoli operatori locali che sfruttano una vetrina utile per diffondere peculiarità e discipline spesso poco note al di là dell'ambito locale.

In questo modo, la startup fondata da Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari e Simone Ferlisi funge anche da promotore di esperienze sportive, ricreative e turistiche, svolte in gruppo e a contatto con la natura; una vocazione che ha portato all'impresa la qualifica di Società Benefit.

I tre fondatori di Freedome

"La missione è consentire a tutti di sfruttare al meglio il tempo libero"

Il modello di business ha favorito Freedome, la cui ambizione è andare oltre l'Italia per diventare nel tempo una realtà europea. Una sfida complessa anche ma non solo per la competizione con concorrenti presenti già in diversi paesi, anche se le previsioni di crescita dai 316,6 miliardi di dollari del 2022 fino a 1 trilione di dollari entro il 2030 del mercato globale del segmento turismo-avventura, insieme all'arrivo di nuovi finanziamenti, fa ben sperare. Grazie al round di Serie A da 2,5 milioni di euro chiuso lo scorso giugno, la startup che ha spiccato il volo in I3P, l'incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, ha portato a 3,5 milioni di euro la somma del denaro raccolto dalla costituzione della società.



L'arrivo di investitori strategici, figure istituzionali e business Angels accanto a Opes Italia SICAF EuVECA (fondo di Venture Capital) che ha guidato il round, dovrebbe agevolare il consolidamento della presenza sul territorio italiano e avviare l'espansione internazionale, con l'ampliamento del catalogo delle attività disponibili e la crescita dell'organico. "La nostra missione è permettere a chiunque di sfruttare al meglio il proprio tempo libero vivendo avventure indimenticabili", dice Manuel Siclari, che con Mezzanzanica condivide il ruolo di amministratore delegato di Freedome.

Con al momento 28 dipendenti impiegati quasi interamente nella sede di Legnano, la startup è alla ricerca di varie figure professionali per potenziare le aree aziendali e ampliare le operazioni. "Cerchiamo tech developer, esperti nel commerciale, content management, UX/UI designer e assistenza clienti", spiega a Everyeye Mezzanzanica. A lui abbiamo rivolto un alcune domande per capire la crescita e le particolarità delle esperienze proposte da Freedome.



Everyeye: "Qual è stato il fatturato 2022 e qual è l'obiettivo per il 2023?"



"Lo scorso anno Freedome ha registrato un giro d'affari di 4 milioni di euro e un tasso di crescita del 140% rispetto al 2021, dimostrando di poter crescere e scalare il business in un segmento di mercato come quello del leisure & travel che risulta ancora molto frammentato e che, nell'ultimo biennio, è stato anche duramente colpito dalla pandemia.

Per l'anno in corso stiamo puntando su partnership strategiche ed investimenti volti a consolidare la nostra leadership nel mercato italiano per portare i nostri servizi a un pubblico sempre più ampio. Continueremo a portare avanti l'impatto sociale di Freedome, supportando i piccoli operatori locali dell'outdoor - in particolare del Sud Italia e delle aree interne della nostra penisola - e valorizzando il patrimonio naturalistico del Paese, promuovendo esperienze sempre nuove e memorabili, a contatto con la natura".





Everyeye: "I fondatori di Freedome provano le esperienze disponibili sulla piattaforma? Quali sono quelle che vi hanno particolarmente colpito?"



"Uno dei nostri punti in comune è pensare alle attività outdoor come al modo migliore per esplorare e scoprire i territori in cui ci si trova e sfruttare a pieno il tempo libero provando nuove attività. Noi tre testiamo le esperienze in catalogo e preferiamo farlo in compagnia, poiché apprezziamo il valore della condivisione che lascia ricordi indelebili. Non solo, apprezziamo tanto la anche professionalità delle guide, la loro capacità di guidarti e insegnarti, con gentilezza e simpatia. Quanto al tipo di attività preferite, per quanto siano soggettive, tra le ultime provate le più coinvolgenti sono state il canyoning e i voli in mongolfiera".