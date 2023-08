La favola Giamaica, un successo Mondiale grazie al crowdfunding

Ai Campionati Mondiali di calcio femminile in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda l'attenzione principale non è riservata solo alle Nazionali più quotate per la vittoria finale (Usa, Francia, Giappone, Olanda), perché c'è una Cenerentola che ha firmato l'impresa più inaspettata della manifestazione. È la Giamaica, capace di qualificarsi per la prima volta tra le migliori sedici rappresentative del mondo in un girone che comprendeva due corazzate come Francia e Brasile, oltre a Panama. Non è la prima volta che le calciatrici dell'isola caraibica disputano un Mondiale, dove esordirono nel 2019, senza però conquistare punti, con 12 reti al passivo e un solo gol realizzato: tre gare e altrettante sconfitte, senza lasciare il segno.



Stavolta, invece, è tutta un'altra storia, perché le Reggae Girlz (non è un soprannome inventato per l'occasione, bensì la denominazione ufficiale della nazionale femminile) hanno ottenuto cinque punti, senza reti al passivo. La strenua difesa e gara di sofferenza ha funzionato sia con le brasiliane che con le francesi; così, grazie al guizzo dell'ex romanista Allyson Swaby per l'1-0 contro Panama, la Giamaica ha staccato un insperato biglietto per gli ottavi di finale e martedì, a Melbourne contro la Colombia, giocherà per riscrivere (ancora) la storia.



Ostacoli imprevisti e soluzioni vincenti

Fin qui il lato sportivo, eccellente ma non sufficiente per comprendere appieno l'impresa compiuta dalle ragazze allenate da Lorne Donaldson, che in Oceania hanno rischiato di non arrivarci per niente, nonostante l'anno scorso abbiano conquistato sul campo la qualificazione grazie al terzo posto nella Concacaf Women's Championship (torneo che riunisce le nazionali di Nord e Centro America) dietro a Stati Uniti e Canada, dopo aver battuto nella prima fase Messico e Haiti e aver superato Costa Rica nella decisiva finale per il terzo posto. A mettere in forse la presenza delle giamaicane è stato lo scarso interesse della federazione calcistica del Paese, le cui risorse sono impiegate quasi esclusivamente per supportare la nazionale maschile.

Image Credit: Reggae Girlz Foundation



La disorganizzazione è stata totale e ripetuta nonostante le richieste delle ragazze, che hanno lamentato anche con una lettera pubblica la mancanza di pianificazione dell'organismo di vertice del calcio nazionale, specificando di essere state lasciate senza adeguati trasporti e alloggi, oltre a condizioni di allenamento non adatte per un team professionistico.

Un mix di inefficienza che ha costretto il gruppo a rinunciare alle gare amichevoli già programmate e concordate con le altre nazionali e la Fifa. Con la speranza di "un cambiamento immediato e sistematico all'interno della nostra federazione e di coloro che sono incaricati di proteggere l'integrità del calcio femminile", le Reggae Girlz hanno dovuto trovare soluzioni alternative per avvicinarsi all'evento iridato. Nell'era della condivisione e del supporto digitale, il rimedio efficace è stato il crowdfunding.



Due raccolte fondi per disputare la Coppa del Mondo

A muoversi per prima è stata Sandra Brower, mamma di Havana Solaun, centrocampista della nazionale che gioca con le Houston Dash nel campionato americano (il più competitivo del mondo per le donne). La signora ha aperto una campagna su GoFundMe con richiesta libera per donazioni utili a sostenere le spese per la trasferta in Australia (voli e hotel sono coperti dalla Fifa). L'obiettivo è ricavare 100.000 dollari e al momento in cui si scrive la cifra ottenuta supera i 70.000 dollari, frutto di oltre 1500 donazioni. A informare i donatori circa l'utilizzo del denaro raccolto ci pensa la stessa Brower, che nei vari aggiornamenti disponibili sulla pagina della raccolta fondi ha riportato di aver trasferito finora 1833 dollari a ciascuna delle 24 calciatrici presenti in Australia (23 convocate più una riserva), cui si aggiungono gli 8000 dollari distribuiti nel complesso allo staff tecnico.

Image Credit: GoFundMe



La parte restante del denaro resta per ora su GoFundMe, che al termine della raccolta si prenderà il 3% della cifra raggiunta.

Una seconda campagna è stata lanciata dalla Reggae Girlz Foundation, l'associazione che sostiene le calciatrici giamaicane in tutte le loro attività. Rispetto ai 75.000 dollari impostati come obiettivo finale per pagare le spese di vitto, alloggio e pasti dell'intera spedizione, finora sono stati raccolti 49.700 dollari. Qui finirà anche l'eventuale surplus dei fondi ricavati e non spesi con la campagna attiva su GoFundMe.



Una nuova favola made in Jamaica dopo il bob

Se per certi versi l'exploit delle ragazze del reggae può essere paragonato alla favola della squadra di bob giamaicana, celebre per la qualificazione alle Olimpiadi invernali di Calgary del 1988 e per il successivo film Cool Runnings (tradotto in italiano come Quattro Sottozero) che ne ha raccontato le gesta (ma il cui merito è stato anche e soprattutto quello di ispirare altri Paesi tropicali come Messico, Brasile, Trinidad & Tobago e Isole Vergini a puntare sul bob), il parallelo è un po' troppo forzato.

Al di là del paese d'origine, infatti, le calciatrici giamaicane lottano da sempre per i propri sogni, ma anche contro l'immobilismo della Jamaica Football Federation.

A sintetizzare parte delle difficoltà con cui convive il calcio femminile a Kingston e dintorni è lo stop delle attività intercorso tra il 2010 e il 2013, quando la Nazionale è stata inattiva. Un precedente ripetuto nel 2018, quando a pochi mesi dal via dei Mondiali in Francia, il movimento femminile è stato costretto a fermarsi per mancanza di fondi.



I meriti di Cedella Marley, la figlia di Bob

Se l'imprevista ventata di freschezza arrivata dall'Australia premia gli sforzi di giocatrici caparbie, creative e abili nel richiamare il sostegno dei tifosi giamaicani e non, è a un'altra donna che vanno ascritti parecchi meriti per la sopravvivenza del calcio femminile in un'isola che a livello sportivo è percepita dal resto del mondo quasi esclusivamente come terra di velocisti. Lei è Cedella Marley, primogenita di Bob Marley che, dieci anni fa, grazie a un volantino letto per caso, ha scoperto la Nazionale femminile, intuendo il potenziale del calcio come possibile mezzo di affermazione personale per le donne giamaicane.

Image Credit: Cedella Marley



Sfruttando l'onda mediatica assicurata dal cognome e il talento di famiglia per la sfera musicale, Cedella ha inciso con i suoi fratelli il brano Strike hard e poi ricavato quasi 300.000 dollari in un anno grazie a una raccolta fondi. Quel denaro è stato la base per costruire centri di allenamento (anche fuori dall'isola, come successo a Fort Lauderdale, in Florida, luogo voluto come punto d'incontro dei giamaicani negli Stati Uniti) e iniziative per reclutare giovani calciatrici, alcune delle quali si sono in seguito trasferite a giocare all'estero per arrivare poi in Nazionale. Una squadra capace di rialzarsi e mettersi alle spalle anche gli imprevisti e che ora si gode il suo momento di gloria. Inaspettato e per questo ancora più emozionante.



Cover Credit: Jamaica Reggae Girlz