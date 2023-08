L'estate in sette libri per tutti i gusti

L'estate spesso rappresenta un momento privilegiato per dedicarsi alla lettura: il tempo delle vacanze, infatti, può essere quello ideale per immergersi nei libri, ma l'estate è stata anche una fonte di ispirazione per chi i libri li scrive.

Esistono romanzi e racconti che hanno saputo attingere alle atmosfere di questa stagione per restituircele sulla carta.

Il relax che a volte si tinge di noia o di malinconia, il distacco dalla vita ordinaria che solo un viaggio può dare, i tempi dilatati e il senso di libertà tipici delle vacanze soprattutto durante l'infanzia o l'adolescenza sono ingredienti classici dell'estate che tanti scrittori hanno catturato nelle loro pagine.

Se non siete tipi da enigmistica, altra passione estiva senza tempo, abbiamo radunato sette libri (classici e contemporanei) che hanno saputo raccontare l'estate in maniera particolarmente efficace. Da leggere sotto l'ombrellone, oppure no, magari anche a casa, quando l'estate sarà finita e avrete voglia di ritrovarne un po' tra le pagine di un romanzo.



Tre uomini in barca

Iniziamo con un classico della letteratura umoristica. Datato 1889, scritto da Jerome K. Jerome, Tre uomini in barca (per tacere del cane) è la divertente cronaca di una vacanza ricca di tragicomici imprevisti.

La trama è semplice: tre amici (Jerome, Harris e George, insieme al cane Montmorency) passano alcuni giorni a navigare lungo il Tamigi.

Il viaggio è scandito da bizzarre avventure e il tutto è arricchito da massicce dosi di humor britannico e da diverse divagazioni che costituiscono quasi racconti a sé stanti.

Curiosamente il libro fu inizialmente concepito come una sorta di guida turistica, dove accanto alla storia dei tre viaggiatori sarebbero state presenti numerose informazioni di carattere storico-geografico sulle località da loro visitate. L'editore decise di snellire il volume tagliando gran parte di queste digressioni per lasciare spazio quasi esclusivamente alle parti comiche. Una scelta che sancì un grandissimo successo, al punto che ebbe anche un sequel, scritto sempre da Jerome, uscito qualche anno dopo: Tre uomini a zonzo, ambientato in Germania.



Gita al faro

Le vacanze estive possono anche essere un'occasione per indagare i rapporti famigliari. È il caso di Gita al faro, capolavoro del romanzo modernista, nonché uno dei più famosi libri di Virginia Woolf.

Al centro della trama c'è la famiglia Ramsey, che passa le vacanze alle isole Ebridi, in Scozia, negli anni '10 del Novecento.

Una mancata gita al faro, promessa dalla madre al figlio più piccolo ma saltata per volontà del padre, fa scattare una serie di sottili tensioni all'interno del nucleo famigliare. Dieci anni dopo (nel frattempo c'è stata la Prima Guerra Mondiale) i Ramsey tornano sull'isola e riescono finalmente a compiere quell'escursione al faro, ma ormai tutto è cambiato.

La semplicissima trama è soprattutto un pretesto per esplorare le psicologie dei personaggi e le dinamiche tra moglie e marito e tra genitori e figli. Virginia Wolf inserì nel romanzo anche elementi tratti dalle sue esperienze personali, soprattutto dal rapporto con sua madre che rivive nel personaggio di Mrs. Ramsay.



Tenera è la notte

Facciamo un salto avanti di un decennio e in una località più glamour. Siamo in Costa Azzura, negli anni '20, e il romanzo è Tenera è la notte di Francis Scott Fitzgerald, pubblicato nel 1934.



Il libro racconta di una coppia americana, composta dal facoltoso psichiatra Dick e dalla sua ex-paziente Nicole: i due vivono in una elegante villa sulla riviera francese, circondati da un gruppo di sofisticati ed eccentrici amici. Ma l'apparente idillio è turbato da tensioni sotterranee e attrazioni segrete che minano il rapporto tra Dick e Nicole e da episodi inquietanti e violenti.

Come in altre opere di Scott Fitzgerald, il libro è il racconto di una superficie luccicante e lussuosa che nasconde un fondo di infelicità e frustrazione che non può che condurre alla sconfitta esistenziale del protagonista.



Ferito a morte

Spostiamoci in Italia, per la precisione a Napoli. Il panorama del mare partenopeo domina infatti Ferito a morte, il libro più famoso di Raffaele La Capria e che nel 1961 gli valse la vittoria del Premio Strega.

Quasi tutto il romanzo, esclusi i capitoli finali, racconta la vicenda di un gruppo di giovani borghesi napoletani durante un'unica bella mattinata estiva del 1954 (il titolo a cui l'autore aveva inizialmente pensato era Lo spazio di un mattino).

Tra di loro c'è il protagonista, Massimo, che sta per abbandonare la città per trasferirsi a Roma a cercare fortuna. La giornata trascorre tra l'indolenza, la pesca subacquea, le chiacchiere al circolo nautico e un pranzo in famiglia. E soprattutto tra rievocazioni degli anni passati, tra cui spiccano le tappe della tormentata storia d'amore tra Massimo e l'affascinante Carla.

Libro non facile, ma di grande successo. Rimane impareggiabile l'abilità di La Capria di evocare un paradiso perduto ammantato di nostalgia e rimpianto, in cui estate e giovinezza sembrano coincidere.



Vacanze all'isola dei gabbiani

Passiamo a un grande classico della letteratura per l'infanzia: Vacanze all'isola dei gabbiani, pubblicato nel 1964 e scritto dalla svedese Astrid Lindgren (nota soprattutto per essere la creatrice di Pippi Calzelunghe).

Una famiglia composta da quattro figli e un padre svagato trascorrono alcune estati su un'isoletta dell'arcipelago svedese, dove affittano una casa. Insieme agli abitanti locali vivono una serie di piccole avventure raccontate in prima persona da Karin, la figlia più grande.

A ben vedere non succede molto (proprio come in molte vere estati), però riesce a restituire con rara precisione il senso di magia e di scoperta che pervade l'estate quando si è bambini.



Una cosa divertente che non farò mai più

L'unica eccezione nella nostra lista, Una cosa divertente che non farò mai più del geniale scrittore postmoderno David Foster Wallace, non è un romanzo.

In teoria si tratta di un reportage giornalistico, in realtà è molto di più.

Foster Wallace racconta di una settimana su una lussuosa crociera nei caraibi. Ne viene fuori uno stralunato resoconto in cui si mescolano registro umoristico e profonde riflessioni filosofiche e sociologiche. Il piccolo mondo della crociera diventa, infatti, un perfetto compendio della nostra società consumistica e delle sue contraddizioni, in cui dietro allo spettacolo di un benessere esagerato fa capolino un senso di strisciante disperazione e forse di morte.

È anche un assaggio dello stile di scrittura particolarissimo di Foster Wallace, fatto di virtuosismi linguistici, descrizioni maniacali e approfondimenti in lunghissime note a piè di pagina.



Io non ho paura

Concludiamo tornando in Italia e di nuovo con un'estate vista dagli occhi dei bambini. Io non ho paura di Niccolò Ammaniti è ambientato nei mesi più caldi del 1978, in un paese del Sud Italia.

Mentre la calura tiene gli adulti in casa, i ragazzini del posto sono liberi di scorrazzare per le campagne circostanti. Tutti cambia per uno di loro, il protagonista Michele di 9 anni, quando si imbatte per caso in Filippo, un altro bambino tenuto prigioniero in un fosso. È l'inizio di una avventura che per Michele segnerà la fine dell'innocenza.

Il romanzo di Ammaniti è un appassionante mix di thriller e racconto di formazione, trasposto anche sul grande schermo dall'omonimo film di Gabriele Salvatores.