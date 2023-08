Enigmistica: una passione senza tempo

Grandi classici come rebus, sciarade, anagrammi, crittografie, rompicapo. Ma anche giochi più moderni, come il sudoku. E ovviamente il re dei giochi enigmistici: il cruciverba. Da risolvere con matita e gomma, oppure (per i più audaci) con la penna, da soli o in gruppo, mettendo alla prova la propria capacità di giocare con le parole, o usando la logica o il nozionismo o il pensiero laterale.

È affascinante constatare come l'enigmistica sia un passatempo che non passa mai. Soprattutto in estate, quando, per moltissime persone, nella lista delle cose da portare in vacanza, accanto alla crema solare e alle guide turistiche, non manca mai una rivista di giochi.



Un classico dell'estate

Interessante notare come, oltre a non passare di moda l'enigmistica rimanga sempre uguale a sé stessa, del tutto refrattaria ai cambiamenti o disposta ad ammetterli solo eccezionalmente e con una lentezza del tutto inusuale per i nostri tempi frenetici. La maggior parte dei giochi sono gli stessi da decenni, così come il nostro modo di giocarci. Certo, esistono ormai tantissime app o versioni digitali di quelli stessi giochi, eppure, quando pensiamo all'enigmistica, l'immagine che ci viene in mente è probabilmente ancora quelle delle sfide da risolvere su carta, armati di matita, possibilmente mentre ci si sta rilassando su uno sdraio in spiaggia, o magari si è in viaggio su un aereo o un treno, diretti alla nostra meta di vacanza.

Sì, perché, pur non mancando gli appassionati che vi si dedicano tutto l'anno, l'enigmistica è qualcosa che la maggior parte delle persone associa soprattutto all'estate. Del resto, possiede le caratteristiche perfette del passatempo vacanziero: l'enigmistica è rilassante senza essere oziosa o passiva come lo scrolling sullo smartphone, divertente ma capace di tenere la mente attiva o addirittura di allenarla, impegnativa e perciò soddisfacente, ma anche dotata di una difficoltà del tutto scalabile e personalizzabile (i giochi possono avere molti livelli di difficoltà tra cui scegliere) e senza stress da competizione (la sfida è solo contro noi stessi; o, al limite, contro l'autore che ha escogitato il puzzle che cerchiamo di risolvere).



Una storia antica

Ma la storia che porta fino ai cruciverba e agli altri giochi con cui oggi ci mettiamo alla prova sulle spiagge e durante i nostri viaggi è lunga e nobile. Il primo e più elementare gioco enigmistico è l'indovinello, che ha già la caratteristica fondamentale di tanti suoi successori, cioè l'essere una sfida contemporaneamente concettuale e linguistica, capace di giocare con i doppi sensi e le ambiguità della parola.

Indovinelli sono attestati fin dalla remota antichità. Il più famoso di tutti è quello raccontato dalla tragedia di Edipo, che la Sfinge pone al leggendario re di Tebe («Qual è l'animale che al mattino avanza con quattro zampe, a mezzodì procede con due e quand'è sera cammina con tre?». Risposta: l'uomo). Una storia talmente nota che la sfinge è ancora oggi un simbolo dell'enigmistica.

Spostandoci avanti nel tempo fino al Medioevo, varrà la pena a ricordare che gli indovinelli si legano alle origini stesse della nostra lingua. La più antica testimonianza di uso scritto del volgare italiano è, infatti, proprio un gioco di questo tipo: il cosiddetto "Indovinello veronese", scritto da un anonimo copista in margine ad un manoscritto tra l'ottavo e il nono secolo («Teneva davanti a sé i buoi/ arava bianchi prati/ e aveva un bianco aratro/ e un nero seme seminava». Si tratta di una analogia tra il lavoro dei campi e l'atto di scrivere).

Nel Rinascimento indovinelli e altri enigmi sono tra i divertimenti in voga nelle corti. La loro realizzazione è affidata a poeti e letterati. Nel 1538 viene pubblicato la primissima raccolta di enigmi: ha il lunghissimo titolo di "Sonetti giocosi da interpretare, sopra diverse cose, comunemente note" ed è scritta dal Angiolo Cenni che si firma "Il Resoluto", inaugurando una tradizione ancora viva tra molti autori di giochi enigmistici, quello di usare pseudonimi più o meno goliardici.



Ma parlando di autori di enigmi non si può citare il più importante di tutti: Leonardo Da Vinci, che si dedicò a un nuovo tipo di gioco: il rebus. Nei codici scritti di suo pugno troviamo ben otto fogli riempiti di rebus escogitati dal genio toscano, per un totale di 171 giochi, oggi quasi tutti conservati nella Royal Library di Windsor.



Verso la modernità

Nel ‘700 si diffonde prima in Francia e poi nel resto d'Europa la charade (che da noi diventa la sciarada), gioco che consiste nell'indovinare una parola unendone insieme altre due (ad esempio "tram" più "busto" uguale "trambusto"). La sciarada oggi è considerata il gioco-capostipite dal quale si è evoluta buona parte dell'enigmistica moderna. Portava infatti con sé un cambio di paradigma rivoluzionario: il gioco non era più incentrato sul contenuto delle parole, ma sulle lettere da cui erano composte (per usare i termini della linguistica, l'attenzione passava dal significato al significante).

Sempre nel ‘700 e sempre in Francia nasce anche la prima rivista di enigmistica: il Magasin énigmatique che nasce nel 1767. All'epoca in Italia, invece, gli enigmi non hanno ancora periodici dedicati e si possono trovare per lo più nelle ultime pagine degli almanacchi (pubblicazioni annuali che facevano la funzione di calendario).

Del resto in Italia l'enigmistica fa fatica ad affermarsi come passatempo popolare anche per via di un tasso di analfabetismo ancora troppo altro. Solo oltre la metà del XIX secolo compaiono le prime riviste come L'Aguzzaingegno (pubblicata a Milano dal 1866) o la torinese Gara degli indovini (dal 1875) che è la prima pubblicazione italiana di enigmistica a raggiungere una tiratura di 10mila copie.



Un successo irresistibile: il cruciverba

Ma, come dicevamo, il re indiscusso dei giochi enigmistici è oggi il cruciverba, che nasce nel ‘900 in America, per quanto abbia un antenato ottocentesco e italiano: nel 1890, infatti, il giornalista lombardo Giuseppe Airoldi pubblica sul settimanale Il Secolo illustrato della domenica le sue "parole incociate". Si trattava di una griglia quadrata di 16 caselle a cui mancava una caratteristica rispetto a quelli che saranno i cruciverba veri e propri: i quadratini neri, senza i quali diventava difficile creare schemi più grandi e complessi.

Per un vero cruciverba bisogna quindi aspettare il XX secolo. L'inventore è Arthur Wynne, un enigmista di Liverpool emigrato negli Usa, che il 21 dicembre 1913 pubblica su un inserto domenicale quello che chiamò "Word-Cross Puzzle". Era uno schema a forma di rombo con un grande spazio bianco al centro. Negli anni successivi il nuovo gioco incontrerà l'apprezzamento del pubblico e una rapida diffusione, prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Il nome che poi si affermerà ("crossword" al posto delll'originale "word-cross") nasce da un errore di tipografia in un libro del 1924.



Il primo cruciverba della storia, creato da Arthur Wynne



In Italia invece il primo schema viene pubblicato l'8 febbraio 1925 sulla Domenica del Corriere con il titolo "L'indovinello delle parole incrociate". Nello stesso anno viene coniato il termine "cruciverba" come calco da crossword. Mentre l'altro termine con cui il gioco è da noi noto, cioè "Parole crociate", nasce nel primo numero de La Settimana Enigmistica ed è tutt'oggi un marchio registrato della rivista.

Ma se il cruciverba ottennero quasi subito un grande successo popolare, dovettero scontrarsi anche con lo scetticismo, quando non il disprezzo, degli appassionati di rompicapi linguistici, che consideravano il nuovo gioco troppo immediato e banale. Un giornale colto come il New York Times nel 1924 liquidò le parole crociate come «un tipo di esercizio mentale rozzo». Fa sorridere che oggi è proprio il quotidiano newyorkese a pubblicare quello che è probabilmente il cruciverba più famoso del mondo.

In Italia invece i cruciverba più iconici erano quelli firmati da Pietro Bartezzaghi. Per decenni ogni numero de La Settimana Enigmistica ne ospitava uno, il più difficile del numero, che gli appassionati chiamavano semplicemente "il Bartezaghi". Dopo la morte dell'autore il testimone è stato raccolto da suo figlio, Alessandro Bartezaghi, che oggi è anche direttore della Settimana Enigmistica.



La rivista per eccellenza

E arriviamo, appunto, a parlare de La Settimana Enigmistica. Fu fondata a Milano nel 1932 da Giorgio Sisini, un ingegnere sardo di nobili origini, e in novant'anni di storia ha mancato l'appuntamento in edicola solo due volte, entrambe durante la guerra.

Oggi la rivista è una vera istituzione dell'enigmistica e dell'editoria italiana, che non soltanto ha ispirato tutte gli altri periodici dello stesso genere che sono arrivati dopo («La rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione», recita il noto slogan che appare sulle prime pagine di tutti i numeri pari), ma si stima rappresenta circa il 70% di tutto il mercato dell'enigmistica nel nostro Paese. Un successo che dura da decenni e che non sembra conoscere crisi, neppure quella causata dall'avvento del digitale che ha sconvolto quasi tutti i giornali cartacei. Un successo che si moltiplica durante l'estate. Di quanto esattamente, però, si possono solo fare congetture: La Settimana, infatti, mantiene il totale riserbo sui dati di vendita e tiratura. I numeri esatti di copie stampate e vendute settimanalmente, dunque, rimangono un piccolo mistero.

Forse uno dei segreti del suo successo è la rassicurante immutabilità. La veste tipografica ha subito pochissime variazioni nel corso degli anni (l'ultimo, leggero, restyling risale al 1995). Di più: prendendo due numeri diversi, anche se pubblicati a decenni di distanza, non solo si ritroveranno in buona parte gli stessi giochi e le stesse rubriche, ma probabilmente saranno collocati nelle medesime pagine.

Tra le scelte che risalgono agli albori della rivista e mai venute meno c'è quello di non ospitare mai pubblicità al suo interno. Altre tradizioni seguite con maniacale fedeltà riguardano la copertina, dove la testata alterna tre colori (blu, verde, rosso, sempre in quest'ordine), mentre la foto in bianco e nero della celebrità all'interno del cruciverba è sempre un uomo nei numeri pari e sempre una donna in quelli dispari. Altro aspetto curioso che farà la gioia degli amanti delle catalogazioni: ogni singolo gioco mai ospitato dalla Settimana è rigorosamente numerato. Il numero che compare sulle parole crociate della prima pagina indica il numero complessivo dei giochi pubblicati dalla sua nascita.



Nuove tendenze

Ma in fondo, nonostante tutto, neppure il mondo dell'enigmistica è davvero immune al cambiamento. L'avvento delle nuove tecnologie ha portato qualche novità perfino qui. Basti dire che, nonostante il tradizionalismo assoluto che abbiamo detto, anche La Settimana Enigmistica da qualche anno ha una sua edizione digitale. E basterà un rapido giro sull'app store per vedere che di certo non mancano versioni per smartphone di parole crociate, sudoku o altri giochi vecchi e nuovi.

Esclusivamente digitale, addirittura, è l'ultimo gioco enigmistico che è riuscito ad conquistare molta popolarità. Si tratta di Wordle: un videogioco per browser nato nel 2021 in cui il giocatore deve indovinare in massimo sei tentativi una parola di cinque lettere. Dopo essere diventato virale, il gioco è stato acquistato all'inizio del 2022 dal New York Times e oggi è disponibile, con una nuova parola tutti i giorni, sul sito del quotidiano.

Legato invece ancora a carta e matita è un recente prodotto editoriali di successo: il Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti, un libro pubblicato annualmente (in periodo estivo, ovviamente), che ospita al suo interno numerosi quiz e giochi enigmistici e di logica. Nato in Spagna una decina di anni fa, è stato portato in Italia dall'editore Blackie a partire dall'estate 2020 ottenendo subito un ottimo riscontro di pubblico (quell'anno rimase per più di dieci settimane nelle classifiche dei libri più venduti).

I volumi si distinguono per la cura non solo nei giochi, ma anche nella veste grafica, con una estetica vintage che richiama lo stile dei veri libri di compiti delle vacanze dell'epoca in cui i millenials sedevano dietro ai banchi delle elementari. Anche questo rivela come probabilmente il fascino dell'enigmistica sia strettamente legato a quello, di questi tempi così seducente, della nostalgia.