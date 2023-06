Emmanuel Carrère: i libri da leggere assieme al premiato V13

Una narrazione che mescola cronaca giudiziaria e letteratura, la difficile elaborazione di una tragedia collettiva, una riflessione intorno ai concetti di vittime e carnefici sullo sfondo di uno scontro di civiltà che appare incomprensibile: è questo e molto altro V13 di Emmanuel Carrère, il libro che si è aggiudicato l'edizione di quest'anno del Premio Strega Europeo (qui invece la cinquina italiana del Premio Strega 2023).

V13 racconta del lungo processo contro i responsabili degli attentati che insanguinarono Parigi il 13 novembre del 2015 (una strage che tra il teatro del Bataclan, lo Stade de France e i bistrot presi di mira causò 130 morti e oltre 350 feriti).

L'annuncio della vittoria è avvenuto il 21 maggio scorso a Torino, presso il Circolo dei Lettori, in presenza dello scrittore francese, molto amato anche in Italia. Ma chi è Emmanuel Carrère e quali sono i suoi libri più importanti?



Il maestro del genere non-fiction novel

Carrère è un romanziere che si pone ai confini del romanzo. Deve la sua fama, infatti, soprattutto a quei particolari ibridi letterari che per comodità vengono definiti non-fiction novel. Si tratta di un genere che convenzionalmente viene fatto risalire a Truman Capote e al suo A sangue freddo, romanzo in cui lo scrittore statunitense ricostruisce fedelmente un efferato caso di cronaca nera nella provincia americana.



Carrère è oggi uno dei più abili e riconosciuti autori di non-fiction novel, anche perché è riuscito a reinterpretare il genere in maniere originale. Nei suoi libri migliori Carrère non si limita a raccontare i fatti ma li intreccia con riflessioni personali ed elementi spiccatamente autobiografici. La caratteristica più riconoscibile delle sue opere è proprio questa costante compresenza tra piani diversi: quello della cronaca o della storia e quello individuale e personale.

L'avversario e la scoperta delle "storie vere"

Carrère non approda subito al non-fiction novel. Il suo esordio avviene nel 1983 con L'amie du jaguar, romanzo di pura finzione, come quelli che scriverà negli anni successivi, fino al 2000, anno in cui esce L'avversario.

Esattamente come A sangue freddo di Capote, anche L'avversario nasce dalla fascinazione dell'autore per un episodio di cronaca nera: si tratta del caso di Jean-Claude Romand che nel 1993 uccise tutta la sua famiglia. L'inchiesta rivelò che l'uomo aveva ingannato per anni i suoi famigliari, facendogli credere di essere laureato in medicina e di lavorare per l'Oms: il movente degli omicidi sarebbe stata la paura e la vergona che le sue menzogne fossero scoperte.

Ad attirare Emmanuel Carrère verso quella storia è la volontà di indagare il mistero della mente di una persona considerata mite e "normale" fino al giorno in cui si macchia di delitti orribili contro i suoi stessi cari. Per scrivere il libro l'autore segue le udienze del processo a Romand (che finirà con una condanna all'ergastolo), avvia una corrispondenza epistolare con l'assassino e lo incontra più volte in carcere.

L'avversario segna l'inizio anche del peculiare approccio di Carrère alla non-fiction. Se nelle prime stesure, infatti, lo scrittore si rifà ancora al modello di Capote, cioè adotta una narrazione distaccata in cui l'autore non prende parte, successivamente decide di strutturare il suo libro in maniera diversa: scrive in prima persona, raccontando anche la propria attività di indagine e ricerca. In questo modo l'avversario diventa contemporaneamente la storia di Jean-Claude Romand e la storia di Emmanuel Carrère che cerca di ricostruire la vicenda di Romand e di capirne la personalità.

Il successo di Limonov

Limonov esce in Francia nel 2011 e diventa subito un bestseller, rimanendo tutt'oggi il libro dell'autore ad aver venduto più copie. È anche il primo libro con cui Carrère si impone in Italia, agguantando quel successo che i titoli precedenti non erano riusciti a ottenere nel nostro Paese. Si tratta della biografia di Eduard Limonov, scrittore e politico russo, personaggio controverso e dai mille volti: poeta underground, senza tetto a New York, scrittore alla moda a Parigi, guerrigliero in Jugoslavia, dissidente politico in Russia e altro ancora.



Come negli altri libri di Carrère, anche qui convivono diversi livelli: c'è quello più puramente romanzesco, col racconto della vita avventurosa di Limonov, per il quale l'autore alterna sentimenti di fascinazione e repulsione. C'è poi il livello della storia, in cui le vicende del poeta diventano occasione per fare un affresco della Russia post-sovietica e delle sue contraddizioni. Infine, anche qui, l'elemento autobiografico: Carrère si sente coinvolto personalmente in quanto il ramo materno della sua famiglia ha origini russe e georgiane.

Yoga, il libro più personale e doloroso

Yoga (l'ultimo libro di Carrère prima di V13) è il libro nel quale la componente autobiografica si fa centrale come mai prima. Nei progetti iniziali il libro doveva essere soltanto un breve saggio sullo yoga e la meditazione, attività che l'autore pratica da anni, ma durante il suo sviluppo si trasforma in altro. Per prepararsi a scrivere Carrère decide di partecipare a un seminario intensivo di meditazione isolato dal mondo, ma dopo pochi giorni l'esperienza è bruscamente interrotta dalla notizia degli attentati contro la redazione di Charlie Hebdo.

Da quel punto il libro cambia diventando il lucido racconto dei momenti più difficili della vita dello scrittore: la depressione, la diagnosi di disturbo bipolare, le terapie di cura che comprendono anche sedute di elettroshock. Ma sono raccontati anche altri episodi significativi, come l'esperienza di insegnante di scrittura in un campo di rifugiati in Grecia.

Yoga rappresenta una tappa importante nell'opera di Carrère: il momento in cui l'onnipresente tendenza all'autobiografia fa un salto di qualità e raggiunge un livello differente. Per la prima volta la vita dello scrittore non è più solo un elemento di contorno in libri che parlano di altro ma diventa il soggetto. Una vita, peraltro, esposta nei suoi lati più intimi, dolorosi e fragili. (Credit foto copertina: ActuaLitté)