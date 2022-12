Dov'è finito Jack Ma?

Dal volto dell'escalation hi-tech cinese alla scomparsa dai radar del fondatore di Alibaba, con un biennio caratterizzato da rare uscite pubbliche e un basso profilo che ha trasformato l'improvvisa sparizione in una sorta di caccia all'uomo. In senso positivo si intende, perché Jack Ma è stato un modello per tutti gli imprenditori del Paese del Dragone, anche se la sua parabola è al contempo un esempio di come funzionino certe dinamiche a quelle latitudini. Diventato l'uomo più ricco della Cina grazie alla straordinaria crescita di Alibaba, il problema di Ma è stato emergere come un'eccellenza capace di insidiare il potere assoluto, ovvero il Partito Comunista da cui dipende passato, presente e futuro della Cina, nonché quello dei principali imprenditori del Paese.



Mai sfidare l'autorità cinese

Sfidare il governo di Pechino è stata una mossa troppo audace anche per chi nel 2020 era all'apice del successo, glorificato in patria e invitato a tenere conferenze in tutto il mondo per raccontare l'ascesa personale con l'obiettivo di carpire qualche segreto sulla sempre più influente realtà cinese. Le critiche allo stretto controllo imposto dai regolatori e l'accusa ai principali istituti di credito, tacciati di ragionare con una mentalità da banco dei pegni, ha rappresentato l'inizio della sua fine come figura pubblica di riferimento per gli imprenditori cinesi.

Il tentativo di porre l'imprenditoria privata davanti alla filosofia centralizzata imposta dal governo e ribadita con i vari piani quinquennali mirati a trasformare la Cina nella prima potenza mondiale, gli si è ritorto contro, generando un giro di vite contro le grandi aziende tecnologiche e i magnati immobiliari, considerati minacce per lo sviluppo di una società più equa e obbligati, perciò, a rivedere i rispettivi piani d'azione per non intaccare l'autorità centrale.



"Il problema di Jack Ma è stato diventare troppo grande, provocando la riaffermazione del potere assoluto da parte del Partito Comunista Cinese", ha dichiarato in proposito Andrew Nathan, professore di scienze politiche alla Columbia University e tra i maggiori conoscitori della storia e dell'evoluzione politica del gigante asiatico.



I duri colpi incassati

Nell'offensiva governativa mirata a colpire gli imprenditori più in vista del Paese, a rimetterci più di tutti è stato proprio Ma, che in breve tempo ha visto dissolversi i suoi asset.

In pochi mesi sono stati colpite Ant e Alibaba, con il veto all'offerta pubblica iniziale da 34 miliardi di dollari della società fintech sulla borsa di Shanghai e Hong Kong, cui ha fatto seguito la più pesante multa inflitta dall'antitrust cinese al colosso fondato da Jack Ma.

Una sanzione da 18,2 miliardi di yuan, all'epoca pari a circa 2,8 miliardi di dollari, per aver sfruttato la posizione di dominio commerciale a danno della concorrenza, vietando ai titolari di proporre i loro prodotti anche su altri siti di e-commerce.

Colpi pesanti, che hanno dimezzato il patrimonio dell'ex uomo più ricco della Cina, retrocesso nel giro di un anno in 36esima posizione nella classifica dei miliardari stilata da Bloomberg, con una fortuna ridotta da 61 a 31.9 miliardi di dollari, principalmente per il calo delle azioni di Alibaba.

Il diktat impartito dal governo ha coinvolto anche le altre risorse di Ma, chiamato a mettere in vendita il South China Morning Post, quotidiano in lingua inglese di Hong Kong molto influente nell'area asiatica e spina nel fianco del regime comunista (anche se al momento la testata è sempre di proprietà di Alibaba, il ché fa sorgere dubbi anche sull'effettivo pagamento della multa, che comunque si è rivelata un deterrente efficace per frenare la corsa verso la ricchezza del gruppo e di chi lo gestisce).



A interferire nel rapido percorso verso l'oblio di Ma è stata anche la pandemia, con la strategia Covid zero e le dure restrizioni applicate dal governo in molte aree del Paese.

I ripetuti lockdown con l'impossibilità di muoversi dalle proprie case e un controllo esasperante da parte delle autorità ha riguardato più volte anche Hangzhou, la metropoli da oltre 10 milioni di abitanti in cui ha sede Alibaba e nella quale ha risieduto per tanti anni il suo fondatore, che durante le prime ondate COVID-19 avrebbe trascorso gran parte del tempo nella sua residenza.



Nuova vita in Giappone, ma resta il basso profilo

Per un anno e mezzo abbondante, poche sono state le situazioni in cui Ma è stato pizzicato fuori dalla Cina: un paio di volte è stato rintracciato tra Ibiza, Formentera e Maiorca a bordo di Zen, lo yacht da 88 metri con cui si è spostato tra le Isole Baleari, mentre la scorsa estate è stato fotografato durante una gara di golf a Praga e quando ha visitato la Wageningen University & Research, Ateneo con un centro di ricerca specializzato in discipline agrarie che si trova 80 km a sud-est di Amsterdam.

Più di recente, invece, il Financial Times ha rivelato che Jack Ma si è stabilito a Tokyo, dove ha vissuto per almeno sei mesi. Nonostante il trasferimento, però, lo stile di vita è rimasto pressoché identico, così come la lontananza dalla scena pubblica.

Fresco dimissionario dopo sette anni di presidenza dall'Associazione degli imprenditori dello Zhejiang, la provincia cinese in cui ha vissuto gran parte della sua vita, Ma ha spostato temporaneamente i suoi interessi nella capitale giapponese, dove si è trasferito in compagnia della famiglia, dello chef personale e delle guardie del corpo.

Stando al report della testata britannica, che riporta dettagli forniti da persone informate sui suoi spostamenti, le attività sociali dell'ex numero uno di Alibaba si sono limitate alla frequentazione di alcuni club privati tra il quartiere modaiolo di Ginza e il distretto finanziario di Marunouchi.



Tra agricoltura e arte

Tra i nuovi interessi, però, centrale sembra sia diventata l'attenzione verso progetti e iniziative legati alla sostenibilità, in particolare sulle tecniche agricole, tanto che Ma si sarebbe intrattenuto più volte presso l'Istituto di ricerca sull'acquacoltura dell'Università Kindai. Più datato è, invece, il gradimento di Ma verso l'arte, con diversi protagonisti della scena artistica moderna nipponica che hanno dichiarato di aver trovato in lui un fervente collezionista, rapito dalla pittura, attività che esercita anche in prima persona.

Durante il soggiorno in terra giapponese, inoltre, l'ex numero uno di Alibaba si sarebbe recato più volte in località termali e sciistiche fuori Tokyo, viaggiando in maniera regolare negli Stati Uniti e in Israele.

La curiosità verso mondi sconosciuti, del resto, è stata la principale leva per l'affermazione sociale di Jack Ma, che da giovane ha lavorato gratuitamente per otto anni come guida turistica per imparare l'inglese e da autodidatta ha scoperto e diffuso il commercio elettronico in un Paese fortemente restio ai cambiamenti, chiedendo in prestito l'equivalente di 60mila dollari a una quindicina di amici, poi ripagati lautamente per la fiducia accordatagli.