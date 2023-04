Come nasce la vera cucina a Km Zero: sul Lago di Garda con TheFork

Il tema della sostenibilità tocca ormai qualsiasi campo, cucina compresa, motivo per cui gli italiani sono sempre più attenti rispetto a ciò che mangiano in confronto a qualche anno fa. Il trend riguarda materie prime ultra selezionate e locali, tecniche di allevamento e di agricoltura rispettose dell'ambiente, con la formula Km Zero sempre più inflazionata e ricercata dal pubblico. A dirlo ovviamente non siamo noi ma un nuovo studio di TheFork, l'applicazione che rende più semplice la prenotazione e il pagamento presso migliaia di ristoranti in tutta Italia, secondo cui il 64% del campione intervistato ha dichiarato di aver prenotato almeno una volta negli ultimi 12 mesi un ristorante cosiddetto a Km Zero.

Per capire l'importanza dell'alimentazione sostenibile siamo stati proprio assieme a TheFork al Natiia, un locale a Km Zero che si affaccia sul Lago di Garda e che giorno per giorno sfrutta le risorse concesse dal territorio, dalle verdure di stagione al pescato del giorno fornito dai pescatori del luogo secondo disponibilità.



Mangiare a Km Zero

A conferma di come la sostenibilità sia ormai un fattore rilevante nella vita degli italiani, il 56% del pubblico intervistato ha dichiarato di essere più propenso a frequentare un ristorante che adotta pratiche sostenibili, un po' per impattare il meno possibile sul pianeta (28%) e un po' per supportare i ristoratori più sensibili al tema (39%).

Mangiare a Km Zero però significa anche porre particolare attenzione al gusto: raccogliere un pomodoro, una carota o una cipolla del territorio e subito lavorarle in cucina significa offrire al cliente un gusto unico che altrimenti andrebbe perduto - o comunque verrebbe alterato - già dopo poche ore di frigorifero, figuriamoci con giorni di viaggio a cavallo dei continenti. Sempre secondo la ricerca di TheFork l'83% del pubblico intervistato pone molta attenzione alle materie prime di stagione, mentre il 44% riconosce l'importanza di combattere lo spreco alimentare, recuperando e riutilizzando quanto più possibile il cibo avanzato. L'essenza più pura del Km Zero l'abbiamo ritrovata al Natiia sul Lago di Garda, un raccolto ed elegante locale di nuova concezione che affonda le sue radici nell'azienda vinicola di Villa Bottona - che dunque non dimentica assolutamente le sue origini.

Si può pranzare letteralmente fra 10 ettari di ulivi, affacciati sul lago; la sua Osteriia non è un ristorante come gli altri, il suo menù cambia di giorno in giorno in base ai prodotti locali disponibili, una sfida sicuramente impegnativa per la cucina che si trasforma però in un'esperienza unica per il cliente, da rinnovare a ogni visita.

Tutte le materie prime del ristorante provengono dall'orto della struttura oppure da piccoli produttori locali, dunque in qualsiasi periodo dell'anno è possibile trovare prodotti freschi e di stagione. Noi ad esempio, in una piovosa giornata di metà aprile, abbiamo potuto degustare piatti a base di carota, cipolla, topinambur, uova, con un assaggio di maialino locale e vino bianco fermo (bottiglie del 2017 a tiratura limitata nate da una sorta di esperimento di Villa Bottona).

Nonostante il menu sia variabile, ogni giorno si sviluppa un percorso gastronomico che possa legarsi bene a uno dei vini presenti in cantina, da bere per tutto il pasto. (In basso: la pastry chef di Osteriia Rachele mentre impiatta delle amouse bouche)

Anche l'olio servito a tavola oppure utilizzato in cucina arriva dagli ulivi che circondano il locale: per il Natiia l'olio non è un business ma un valore aggiunto, si producono infatti solo 1.200 bottiglie da mezzo litro ogni due anni, 600 vengono destinate alla cucina, altre 600 messe a disposizione dei clienti. Se un anno ci sono poche olive e non sono abbastanza per la produzione, si attende un momento migliore, non c'è necessità di acquistare olive altrove.



Un Km Zero "digitale"

Certo il Natiia non è l'unico locale ad adottare questa filosofia in Italia, TheFork ha realizzato una piccola guida ai ristoranti particolarmente virtuosi sul fronte della sostenibilità (la trovate qui: i ristoranti Km Zero da provare con TheFork). Con l'app inoltre è davvero semplice prenotare e infine pagare grazie ai nuovi servizi disponibili. Lanciato nel 2020, il servizio TheFork PAY permette di pagare contactless direttamente all'interno dell'app in oltre 25.000 ristoranti in Italia, Francia e Spagna. Osteriia compreso ovviamente, nella galleria in basso potete ammirare alcuni dei piatti che abbiamo degustato.

Basta inquadrare dal proprio tavolo un codice QR dedicato, anche se non si è possessori dell'app TheFork: se si è già utenti, si viene reindirizzati all'app, altrimenti si arriva a una pagina web che permette in ogni caso il pagamento. Sia su app che su web basta inserire l'importo del conto e successivamente pagare online, con la propria carta di debito/credito oppure con Apple Pay e Google Pay. Se si è in più persone, l'applicazione permette anche di dividere il conto in maniera semplice, in parti uguali oppure con importi differenti per ogni persona, siamo infatti noi che possiamo inserire manualmente la cifra dal pagare.



TheFork PAY è conveniente anche per i ristoratori, visto che è il primo sistema di pagamento al mondo basato su codice QR completamente gratuito, non prevede infatti commissioni per le singole transazioni. Un sistema che si adatta alla perfezione alle abitudini degli italiani: secondo uno studio commissionato proprio da TheFork a BVA Doxa, il 61% degli italiani salda il conto del ristorante con almeno uno strumento di pagamento elettronico o digitale. Da qui si è deciso di sviluppare TheFork PAY, con l'intento di semplificare ulteriormente la fase di pagamento al ristorante. (In basso: Luca e Zeno, fondatori di Osteriia, al centro chef Andrea)

Il Km Zero e l'attenzione per le materie prime locali può dunque incontrare la digitalizzazione, tutto a vantaggio di ristoratori e clienti. I locali sostenibili consigliati sinora da TheFork inoltre sono tutti "testati" fisicamente, a oggi non esiste un algoritmo che possa scremare in automatico locali al 100% green e sostenibili, perché non basta decantare di essere a Km Zero oppure offrire solo una parte di menu composta di materie prime locali - per poi magari integrare con altri prodotti provenienti dall'altro capo dell'oceano. Mangiare sano probabilmente non è mai stato così semplice, a portata di tap.