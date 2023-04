Come sono i cracker con farina di grillo? Li abbiamo provati

Small Giants con la sua nuova linea di prodotti a base di farina di grillo ha introdotto sul mercato una serie di snack dal gusto travolgente e allo stesso tempo sostenibile. Con uno sguardo verso il futuro del nostro pianeta, la startup propone degli snack 100% naturali dal gusto familare (somigliano alle croccantelle) e dall'alto contenuto energetico.

Questi snack, inoltre, vi permetteranno di conoscere il mondo dei prodotti alimentari del futuro; prodotti derivanti dagli insetti come i grilli, che guardano alla sostenibilità della nostra tavola e di tutta la Terra.

La farina di grillo

La farina di grillo, o polvere di grillo, è una polvere proteica dal sapore delicato a base di grilli macinati. L'uomo si è nutrito di insetti per milioni di anni, ma solo di recente, tuttavia, la farina di grilli è apparsa nuovamente sul mercato. Quest'ultima non è preziosa solamente per le sue caratteristiche nutrizionali, ma anche per la sostenibilità. Per realizzare gli ottimi snack di Small Giants vengono impiegati grilli provenienti da specifici allevamenti di insetti.

Rispetto agli allevamenti classici dove vengono allevate mucche o maiali, quelli di grilli utilizzano meno mangime e generano meno gas serra per chilogrammo di proteine raccolte.

La farina di grillo contiene tutti e nove gli aminoacidi essenziali: leucina, isoleucina, valina, metionina, triptofano, treonina, lisina, istidina e fenilalanina. La leucina, ad esempio, è un aminoacido a catena ramificata (BCAA) cruciale per la crescita muscolare. La farina di grillo è anche ricca di minerali, i prodotti realizzati con questa farina sono ricchi di zinco, rame, iodio e manganese. Oltre a essere ricca di vitamine del gruppo B, gli snack realizzati con la farina grillo sono un'ottima fonte di vitamina B2 (riboflavina), vitamina B7 (biotina) nonché di vitamina B12(cobalamina).

Un minor impatto ambientale

Tutti i prodotti realizzati con la farina di grillo hanno il grande vantaggio di essere sostenibili per l'ambiente. Per capire meglio la questione mettiamo a confronto gli allevamenti di grilli con gli allevamenti di altre specie animali. Gli allevamenti intensivi di bovini producono tonnellate di metano, un gas serra estremamente potente, circa 30 volte più potente dell'anidride carbonica.

Le pratiche di allevamento convenzionali compromettono anche la qualità del suolo, creano rifiuti di deflusso, utilizzano risorse eccessive e contribuiscono al problema della resistenza agli antibiotici. Il 50-80% dell'uso mondiale di antibiotici è impiegato negli allevamenti intensivi. È qui che entrano in gioco i grilli. Rispetto all'allevamento di bestiame, l'allevamento di grilli richiede molta meno terra, produce meno emissioni di gas serra, non usa molti antibiotici e utilizza meno mangime a parità di quantità di proteine prodotte (ecco inoltre le altre farine di insetti in arrivo).

Tutti i gusti

Small Giants con i suoi Cracker Bites propone tre varietà di snack salati realizzati con la farina di grillo. Ogni pacchetto di snack contiene 9 grammi di proteine sostenibili, 5 grammi di fibre e 50% vitamina B12.

Pomodoro e origano Curcuma e paprika

I gusti disponibili sono ROSMARINO & TIMO, dal gusto delicato e piacevole, ideali per gli aperitivi e gli spuntini più gustosi e per preparare tartine oppure perfetti con l'hummus di ceci; POMODORO & ORIGANO, fragranti e saporiti, perfetti nella preparazione di piccole tartine alla pizza; CURCUMA & PAPRIKA, dal gusto deciso e speziato.

La nostra intervista

Recentemente abbiamo avuto il piacere di intervistare Francesco Majno. CMO, Cofondatore di Small Giants a cui abbiamo fatto alcune domande e chiesto alcune curiosità sull'alimento.



Everyeye: Nelle ultime settimane si è parlato molto di queste nuove farine. Addirittura alcuni le considerano un vilipendio alla cucina italiana, tanto decantata. Al web, di certo, piace esagerare, ma tu cosa ne pensi della questione?



Francesco Majno: Io penso che basta espandere leggermente lo sguardo e cercare di capire cosa si intende per tradizione. Per avere l'atteggiamento giusto, sarebbe corretto cercare di capire dove finisce l'innovazione e dove comincia la tradizione.

Se noi infatti pensiamo agli ingredienti pilastri della cucina italiana, come il pomodoro e le melanzane, le patate, cacao, caffè e tantissimi altri, sono di fatto arrivati l'altro ieri da altri paesi, lontanissimi tra l'altro, come l'America, l'Asia, e hanno impiegato centinaia di anni per essere accettati, per cui, se all'epoca non fossero stati accettati questi ingredienti, oggi non avremmo la pizza margherita, la pasta alla norma, e gran parte dell'ottima tradizione culinaria italiana.

Dal nostro punto di vista, questo è un approccio fin troppo semplicistico della faccenda, mentre rappresenta un'ottima opportunità per noi italiani, storicamente degli innovatori, di rinnovare anche la nostra cara tradizione.

Everyeye: Sappiamo benissimo come queste farine sono oggetto di discussione, anche per quanto riguarda la questione ambientale. Infatti è noto come l'utilizzo e la produzione di farina di grilli comprenda diversi vantaggi a livello ambientale, in quanto sono contraddistinti da una ridotta quantità di emissioni di gas serra, e da un ridotto consumo di acqua, ma ci sono anche dei vantaggi economici nella loro produzione. In generale, quale diresti che siano i vantaggi della produzione di farina di grillo?



Francesco Majno: Il primo vantaggio, di certo, è dato dal fatto che la farina di grillo è una fonte di proteine sostenibile, al contrario ad esempio della carne. Se vogliamo affrontare quello che è di certo il grande problema dell'umanità, cioè la crisi climatica, in grossa parte causata dall'industria della carne. Ci sono infinite ricerche che sostengono appunto che l'industria della carne sia tra i principali responsabili. Forse addirittura del 40%.

Lo scopo è appunto quello di diminuire le proteine di animali tradizionali, la cui produzione è enorme fonte di inquinamento, e affrontare invece il problema del cambiamento climatico proprio partendo dalla farina di Grillo. Ovviamente si tratta di una scelta personale: si può ignorare il problema oppure si può iniziare ad integrare nella dieta questo tipo di prodotti, che non significa che bisogna smettere di mangiare completamente la carne.

D'altronde se pensiamo alla cultura alimentare siciliana, di certo tra le più ricche e famose d'Italia, non possiamo ignorare come i vari alimenti che man mano sono stati integrati hanno creato una storia e oggi fanno parte della cultura italiana.

Everyeye: Cosa diresti ad uno scettico per spingerlo a provare i tuoi snack di grillo?



Francesco Majno: Direi semplicemente che sono dei cracker e che all'assaggio sono innegabilmente degli ottimi prodotti, e contemporaneamente sono degli snack molto diversi da quelli tradizionali, come le patatine nei supermercati. Perché aldilà del buon sapore, sono appunto delle fonti sane di proteine, al contrario di patatine, popcorn e quant'altro, ma anche degli stessi cracker comuni, in quanto hanno un apporto proteico molto simile a quello della carne e del pesce, un basso contenuto di grassi, saziano molto e hanno anche un alto contenuto di altri nutrienti, come la vitamina B12, o ancora minerali, come il ferro, il potassio.

Per cui, semplicemente, anche escludendo il concetto di insetto, mangiare questi cracker è una buona forma di alimentazione e sono ottimi come snack post workout.

Everyeye: Da un punto di vista commerciale, com'è cercare di inserirsi in questo mercato? Quali sono gli scogli iniziali?



Francesco Majno: Gli scogli iniziali sono innanzitutto quelli di capire le logiche di mercato, per cui, puoi fare anche un ottimo prodotto ma se non capisci come venderlo, può non essere sufficiente. Inoltre, nel nostro caso specifico, la difficoltà sta anche nella poca conoscenza dell'argomento, per cui ovviamente il potenziale cliente tende ad essere spaventato proprio perché non ha mai sentito parlare o magari non ne ha sentito parlare in maniera consapevole, come appunto ultimamente sentiamo fare a politici anche molto influenti, i quali lo utilizzano come arma propagandistica, e che ovviamente fanno anche tanta disinformazione.

Quindi sta qui il difficile del vendere, rispetto a vendere un prodotto conosciuto, per questo è importantissimo riuscire a comunicare velocemente, per capire quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo tipo di alimenti e che non si tratta di una moda passeggera, ma di qualcosa che oltre al gusto, alle sue funzioni nutritive, ha un valore intrinseco che va ben oltre.



Everyeye: Secondo te, in Italia, rispetto ad altri paesi - è più facile o difficile trasmettere questi valori, questo messaggio?



Francesco Majno: Generalmente, per mia esperienza, ho potuto vedere grandissimo interesse e molta curiosità riguardo ai prodotti. Ho visto tanta voglia di approfondire, di capire perché è necessario fare una scelta simile, invece di limitarsi a dire "che schifo" o "che figata". Io sono molto positivo, in generale riceviamo un ottimo riscontro da parte di persone interessate e tanti clienti italiani. Ad esempio, noi vendiamo i nostri prodotti anche nel Regno Unito, e in effetti troviamo maggiore facilità a farlo in Italia.

Everyeye: Il sapore degli alimenti fatti con farina di grillo, è molto differente da quello della farina comune? Se tu dovessi descriverlo, come lo descriveresti?



Francesco Majno: Il sapore, ovviamente, dipende dal tipo di alimento, com'è fatto, quali ingredienti ha al suo interno. I nostri prodotti non sono composti al 100% da farina di grillo, per cui, il loro sapore come accennato prima, tende a cambiare da alimento ad alimento. Di fatto se una persona assaggia la farina di grano, da sola, e poi assaggia la pizza, ovviamente quest'ultima è composta da farina di grano ma ha un sapore completamente diverso, e questo vale per la farina di grillo.

Nei nostri cracker, ad esempio, il sapore di grillo è quasi assente e serve un palato molto raffinato per individuare proprio il sapore di grillo, in quanto si presentano per forma e sapore come dei normalissimi cracker. Al contrario, con una pasta preparata al 40% da farina di grillo, ovviamente il sapore è molto forte. Generalmente lo si descrive come fruttato, ma in riferimento alla frutta secca, in particolare le nocciole. Ricorda molto le nocciole tostate, diciamo.

Everyeye: La farina di grillo può essere utilizzata al posto di quella normale? Oppure esistono delle limitazioni?



Francesco Majno: Eh no, non può assolutamente essere utilizzata al posto di quella comune perché non c'entra niente e non ha le caratteristiche adatte per farlo. Le farine utilizzate per fare il pane, la pizza, contengono glutine e il glutine serve a creare appunto la maglia glutinica, quindi fa lievitare il pane. Al contrario, la farina di grillo non ha glutine ed è estremamente proteica, per cui, se la farina normale ha il 7/8% di proteine, la farina di grillo ha il 77% di proteine. Di base dunque sono troppo diverse nella loro conformazione e non possono essere paragonate. Al contrario però, si può paragonare alle farine proteiche, come quelle a base di legumi. Tuttavia è impensabile pensare di fare il pane con il 100% di farina di grillo, anche perché sarebbe estremamente costoso.

Everyeye: Quindi tutti coloro che sono spaventati dall'idea che la farina di grillo sostituisca quella comune, di grano, di semola, possono dormire sonni tranquilli?



Francesco Majno: Ovviamente si tratta di una totale assurdità, perpetuata a furia di fake news, senza alcun tipo di appiglio alla realtà. Anche perché queste farine costano da 50 a 100 euro al chilo, per cui non si capisce perché mai un panettiere dovrebbe decidere di utilizzare la farina di grillo, appunto così costosa, per sostituire la farina comune. L'obiettivo, ricordiamo, non è quello di limitare la produzione della farina di grano ma di limitare il consumo e la produzione di carne.

Everyeye: Il tempo è volato e siamo alla fine della nostra intervista, vuoi dire qualcosa per concludere?



Francesco Majno: L'unica cosa che posso dire, in conclusione, è quella di informarsi sempre, di non lasciare che la disinformazione prenda il sopravvento. Anche perché molti vanno per partito preso, senza porsi le giuste domande e senza ricevere le giuste risposte. Non si tratta di un piano per cancellare la cultura alimentare italiana, lo ripetiamo, si tratta di alimenti sani, buoni e che inquinano spaventosamente poco rispetto alla produzione di qualsiasi tipo di carne. Può anche non piacere, questo è ovvio, si tratta pur sempre di gusti, ma perché non provarlo prima?