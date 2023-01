Quali sono i cocktail preferiti degli scrittori?

Elaborati, amari, melensi o pungenti...Sono solo alcuni degli aggettivi che si possono attribuire ai cocktail, ma anche alle penne dei più famosi scrittori della storia. E se il Hernest Hemingway aveva un'avversione nei confronti dello zucchero, tanto da far cambiare appositamente la ricetta di un celebre drink, lo stesso non si può dire per D'Annunzio, le cui parole (e gusti culinari) sono una vera e propria ode alla dolcezza.

Che si parli di liquori o distillati, gin oppure rum, una cosa è certa: l'alcol è diventato un vero e proprio tratto distintivo per moltissimi scrittori e intellettuali. Andiamo a scoprire le abitudini alcoliche di alcune delle più grandi personalità letterarie della storia.

Uno per ogni paese

Da chi iniziare se non da uno dei più grandi estimatori di cocktail della storia? Ernest Hemingway era un grande scrittore e un grande bevitore, e si dice che avesse un drink preferito per ogni paese che visitasse. I cocktail che prediligeva erano il Mojito, a base di menta, che lo scrittore gustava a L'Avana, e il Daiquiri.

Il classico drink composto da rum, limone, zucchero, ghiaccio tritato e maraschino subì però un radicale cambiamento: lo scrittore era affetto dal diabete ed aveva, inoltre, una totale avversione per lo zucchero.

Nacque così l'Hemingway Special Daiquiri, con una miscela completamente sugar-free. Lo scrittore de "Il Vecchio e Il Mare" era un assiduo viaggiatore: a Venezia perse la testa per il Montgomery Martini, con Vermouth secchissimo, citato anche nel romanzo "Di là dal fiume e tra gli alberi".



Come un rituale magico

Oltre ad essere un grande scrittore, Charles Dickens era anche un rinomato estimatore di alcolici pregiati. Nella sua cantina conteneva una ricchissima collezione di sherry, rum, whisky e brandy, e nel corso della sua vita sperimentò in prima persona con una bevanda alcolica tradizionale. Per riscaldarsi dalle rigide temperature inglesi, Charles Dickens cominciò a preparare in casa il punch, la miscela alcolica da servire calda. Si tratta di una mix di rum, brandy, limone, zucchero e acqua calda scaldata su una fiamma ardente.

Ma, come suggeriscono i tre approfonditi paragrafi di istruzioni di Dickens, sono state la cura e il dramma che il "barman" ha applicato a quegli ingredienti a renderlo così speciale. Lo scrittore preparava il suo amato punch durante le feste in casa di amici, e condiva il tutto con pathos e teatralità: si dice che durante la preparazione indossasse un mantello di velluto blu, guanti giallo primula, catene di orologi luccicanti e un fermacravatta ornamentale.

Il suo veleno preferito

Il legame tra l'alcol e Charles "Hank" Bukowski è indissolubile e "maledetto". Lui stesso ha affermato di essere "attratto da tutte le cose sbagliate", compreso l'alcol, e si è guadagnato la fama di scrittore bevitore e "ubriacone". Bukowski trovava rifugio e ispirazione negli alcolici e vedeva il bere come una forma peculiare di suicidio. Di lui non si può dire che fosse un grande estimatore di liquori pregiati, perché lo scrittore beveva praticamente tutto ciò che gli capitava a tiro.

Il suo tallone d'Achille era un intruglio che prende il nome di Boilermaker, che si ottiene lasciando cadere uno shot di whisky in una pinta di birra. In Italia si chiama "Sommergibile": con il tempo si è sviluppata la tendenza ad immergere il bicchierino di whisky direttamente all'interno del boccale di birra, per osservare la reazione nel momento in cui i due liquidi entrano in contatto.

"Per godersi meglio la vita"

Jack Kerouac è l'emblema della beat generation e durante i suoi viaggi (illustrati anche nel suo celebre romanzo "Sulla Strada"), lo scrittore si faceva ispirare da cocktail tradizionali e miscele esotiche.

Durante i suoi soggiorni e scorribande in Messico, Kerouac divenne un appassionato di Margarita, un cocktail composto da Tequila, Triple Sec, succo di lime fresco e sale sul bordo del bicchiere. Secondo una sua massima, questi sarebbero gli ingredienti ideali "non per ubriacarsi, ma per godersi la vita".



Tra imprese e bottiglie

Durante l'impresa di Fiume, nel 1919 Gabriele D'Annunzio conobbe Pietro Luxardo, la cui famiglia realizzava - e realizza tuttora - uno cherry brandy con il liquore delle marasche. Il colore della miscela è rosso scuro come il sangue, e D'Annunzio decise dunque di battezzarlo "Sangue Morlacco", in onore della battaglia di Fiume e del popolo coraggioso dell'entroterra dalmata.

Dolce, corposo e perfetto per essere abbinato con il cioccolato fondente, il liquore ancora oggi porta il nome inventato da Gabriele D'Annunzio. Dalle memorie del diario personale dello scrittore si evincono forti contraddizioni nel suo rapporto con l'alcol, tra periodi di astensione e altri di "ghiottoneria".