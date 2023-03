A casa come in pizzeria: proviamo i nuovi forni Ooni con Stefano Callegari

Moltissimi italiani coltivano un piccolo sogno nel proprio cassetto: realizzare a casa una pizza che possa competere con le migliori pizzerie dello stivale. Per alcuni la ricerca della pizza casalinga perfetta è quasi uno stile di vita, si sperimenta sugli impasti, si gioca sui tempi di lievitazione, si osa con i gusti e gli ingredienti, spesso però ci si scontra con uno scoglio particolarmente duro: il forno.

I locali più blasonati possono sicuramente contare su forni a legna di eccellente fattura, esistono però aziende come Ooni che sono in grado di replicare l'esperienza della cottura in pizzeria anche fra le mura domestiche, soprattutto ora che è arrivato un nuovo modello elettrico, il primo dotato "di spina" della compagnia scozzese - che dunque permette anche a chi non ha un posto all'aperto di ottenere una cottura della pizza di alto livello.

Abbiamo provato il nuovo Ooni Volt 12 a Milano, nella suggestiva location della Fonderia Napoleonica Eugenia, con un "ambassador" di eccellenza: Stefano Callegari.



Il nuovo Ooni Volt 12 elettrico

Il nome Ooni ha iniziato a circolare in maniera importante fra gli appassionati della pizza nel 2012, quando l'azienda ha lanciato il suo primo forno per pizza portatile al mondo. Oggi l'azienda scozzese lancia il suo primo forno elettrico, l'Ooni Volt 12 che si può utilizzare sia all'interno che all'esterno.

Può raggiungere i 450° in appena 20 minuti, inoltre garantisce il controllo del calore (c'è una modalità Boost che aiuta a mantenere il forno in temperatura fra una sfornata e l'altra) e la regolazione del tempo di cottura, questo significa che è possibile cuocere differenti stili di pizza - dalla classica napoletana fino alla deep dish tanto cara agli americani di Detroit.

La porta è in vetro borosillicato, il guscio invece è in acciaio al carbonio verniciato a polvere resistente agli agenti atmosferici. Dal vivo è un forno che trasmette solidità e robustezza, basta aprire la porta per capire quanto questa sia spessa, in generale tutti i materiali utilizzati sono di ottima fattura, compreso il piano di cottura in pietra refrattaria da 33 cm - che vi permette dunque di cuocere anche pizze da 30 cm di diametro. Del Volt 12 abbiamo parlato con Stefano Callegari e con gli ambassador Ooni, che a 420° hanno cotto una pizza impiegando dai 120 ai 150 secondi, anche se il tempo dipende ovviamente dagli ingredienti che scegliete.

Qualora la pizza fosse parecchio "carica", il Volt 12 vi permette di bilanciare il calore superiore così da avere una cottura omogenea. Sicuramente le sapienti mani del creatore del Trapizzino (ma non solo) hanno dato un tocco in più alle pizze sfornate alla Fonderia Napoleonica Eugenia, l'effetto wow del Volt 12 è in ogni caso assicurato, pensare di ottenere una cottura di alto livello semplicemente collegando una spina di corrente e attendere 20 minuti perché il forno vada in temperatura potrebbe cambiare la vita a tantissimi appassionati.

Ma quanto costa il nuovo Ooni Volt 12? In Italia viene venduto a 899 euro sul sito Ooni.it. Sappiamo che la concorrenza in questo settore è alquanto agguerrita, sul mercato infatti esistono prodotti similari a prezzi inferiori, la qualità dei materiali Ooni però ci ha colpito - ancora una volta - in positivo e la cottura che si ottiene è davvero "di livello". Il Volt 12 però non è stata la sola novità presentata da Ooni a Milano.



Il nuovo Ooni Karu 12G da esterno

Nel recente passato l'azienda scozzese si è fatta conoscere anche grazie al suo forno da esterno Karu 12, che ora si aggiorna con alcune importanti novità. Il nuovo Ooni Karu 12G riprende design e DNA del famoso Karu 16 e permette di cuocere pizze a legna in soli 60 secondi grazie alla sua capacità di raggiungere i 500°.

Parliamo in ogni caso di un forno "multi combustibile", oltre alla legna è infatti possibile sfruttare anche il gas (con consumi inferiori del 36% rispetto ai modelli precedenti) oppure la carbonella per una maggiore praticità. Rispetto al passato Ooni ha anche aggiunto un comodo termometro integrato, un dettaglio che gli utenti chiedevano a gran voce. In questo caso il prezzo di listino è di 429 euro, è un forno più accessibile del Volt 12 che però può essere usato soltanto all'esterno, in un ambiente ben ventilato per via dei fumi.

Fra le novità Ooni 2023 vi segnaliamo anche le nuove cassette per l'impasto e il tagliere copri-cassetta, il primo disponibile a 49,99 euro, il secondo a 39,99 euro se acquistate i prodotti singolarmente. In combo invece vengono venduti assieme a 84,99 euro, per una soluzione davvero smart e salva spazio. Non vi resta che scegliere il modello Ooni più adatto alle vostre esigenze a affondare - di nuovo, come sempre - le mani nella pasta.