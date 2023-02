Calciatori 2023: il collezionismo Panini si fa digitale e moderno

Panini è sinonimo di collezionismo da decenni. Intere generazioni di italiani sono cresciuti con le inimitabili figurine dei Calciatori dell'azienda modenese, altrettanti si sono imbarcati nelle collezioni di carte, lamincards e prodotti di ogni genere realizzati dalla compagnia. D'altro canto, la prima annata dei Calciatori risale al lontano 1961, e da allora la serie non ha mai mancato un appuntamento. Anzi: i Calciatori si sono ingranditi ed espansi, toccando, oltre al Campionato italiano, anche le principali competizioni internazionali, quali Europa League, Champions League e persino i mondiali di calcio del Qatar 2022, ai quali l'Italia è rimasta in panchina. Negli ultimi anni, però, Panini e, per estensione, il mondo del collezionismo tutto sono stati colpiti da una forte richiesta di cambiamento e di rinnovamento, che è passata anche per la blockchain e il digitale. Vediamo dunque come sono cambiati gli storici Calciatori con l'edizione 2022/2023 della collezione.



Un design moderno, una grafica accattivante

Dopo l'enorme collezione dedicata ai mondiali del Qatar uscita negli scorsi mesi, molto amata dai collezionisti ma anche criticata per via del costo decisamente alto per il completamento dell'album, la prima, grande novità dell'edizione 2022 dei Calciatori Panini è proprio la riduzione del numero di figurine totali, che dalle 700 e passa dell'edizione 2021/2022 si è ridotto fino a poco più di 650 unità.

Una raccolta definita da Panini "più snella", dalla quale mancano molte delle carte "speciali" presenti nella scorsa edizione (come quelle degli avatar targati TIM e quelle della nazionale, per esempio), mentre sono stati accorpati quattro a quattro i giocatori di Serie B, in modo da evitare le minuscole cards tripartite dello scorso anno. Una collezione più piccola significa una spesa minore per il completamento dell'album, cosa che farà felici sia i collezionisti che i genitori che raccolgono figurine insieme ai figli, ma anche un risparmio per l'azienda sulle materie prime: con un costo per pacchetto invariato rispetto allo scorso anno, d'altro canto, era ovvio che Panini avrebbe dovuto tirare la cinghia da qualche parte, con i prezzi della carta in costante aumento. Vista la complessa situazione economica, la decisione di ridurre il numero di carte e i formati diversi appare estremamente pragmatica e con i piedi per terra.



Al di là dell'aspetto quantitativo della collezione, tuttavia, la grande novità della Serie A 2022 è il restyling delle figurine dei Calciatori, che passa sia per il layout delle singole carte che per quello dell'album, in linea con quanto già fatto negli ultimi anni proprio da Panini con le maggiori leghe estere, tra cui la Premier League inglese. Come ogni ritocco a un brand storico che si rispetti, il redesign dei Calciatori ha diviso il pubblico. Da una parte vi sono infatti coloro i quali chiedono un'inversione di rotta già dal prossimo anno, con un ritorno alla tradizione (calciatore a mezzobusto fotografato frontalmente, più eventualmente una seconda fotografia in movimento); dall'altra vi sono coloro i quali amano il nuovo design della collezione Panini 2022/2023, che pure non è nulla di estremamente innovativo.



Certo, le pose sono più elastiche e l'organizzazione delle figurine e delle pagine dell'album è più moderna, ma sarebbe sbagliato dire che Panini abbia reinventato la ruota: molte di queste novità le abbiamo già viste all'estero, sia nelle collezioni di Panini che, soprattutto, in quelle della sua principale rivale internazionale, Topps. Quello che è certo, però, è che la discontinuità segnata nel passaggio al nuovo anno è netta: mettendo l'album 2022 e quello 2023 dei Calciatori uno a fianco dell'altro, infatti, il "salto" nel futuro (o nel presente?) che si può percepire è enorme. Ma quali sono state le linee guida dietro al restyling della collezione dei Calciatori del 2023? Noi di Everyeye abbiamo avuto il piacere di parlarne direttamente con Panini: ecco cosa ci ha detto lo storico marchio modenese.



Everyeye: Perché avete optato per un redesign così netto di album e carte per i Calciatori 2022/2023? Quali sono le novità principali del restyling?

Panini: Una delle caratteristiche storiche della collezione Calciatori è sempre stata quella di cercare di rinnovarsi anno dopo anno, seguendo anche quelli che sono stati gli stili di ogni epoca.

Le collezioni degli anni '70, con le quali i fratelli Panini osarono maggiormente dal punto di vista visivo, soprattutto rispetto all'impostazione grafica delle figurine, ne sono un esempio limpido. La collezione dello scorso anno, la 21/22, si caratterizzava dalla figurina con doppia immagine del giocatore, mezzo busto e in azione. Quest'anno abbiamo scelto di dare alla grafica dell'album e alle figurine un taglio più moderno in tutti gli elementi. Da qui la postura in tre quarti dei giocatori, l'utilizzo della cornice nera che rende le figurine molto eleganti e quello di una serie di scelte cromatiche che sono sicuramente una novità per questa collezione. A tutto questo si uniscono la grafica più essenziale delle doppie pagine dell'album in cui attaccare i giocatori, le seconde doppie pagine mai così ricche di informazioni sulla stagione attuale ma anche sulla parte storica e il focus su alcuni elementi di particolare interesse per le tifoserie come i nuovi arrivi, i giocatori di punta e la prima maglia. Infine, non possiamo non citare la copertina, che torna a rendere i giocatori protagonisti indiscussi della collezione e lo fa nel loro habitat più naturale, il campo da gioco.



Everyeye: Quali sono i motivi alla base della riduzione numerica delle figurine della collezione? Quali sono stati i "tagli" più dolorosi che avete dovuto operare rispetto all'edizione 2021-2022 dei Calciatori?

Panini: La scelta di ridurre il numero di figurine per completare la collezione è dettata da valutazioni che tengono in considerazione la possibilità di coinvolgere e far appassionare il pubblico a cui ci rivolgiamo maggiormente: i ragazzi. Diminuire le sezioni speciali che hanno arricchito la collezione negli ultimi anni ci ha permesso di tornare a focalizzare la collezione sui protagonisti principali: le figurine dei giocatori.



Avere una collezione più "leggera" permette sicuramente al collezionista di arrivare più facilmente al completamento e riteniamo non ci sia nulla di più appagante che attaccare l'ultima figurina. Le rinunce sono state tutte difficili ed abbiamo necessariamente dovuto operare delle scelte anche in funzione di possibili novità da proporre al collezionista. Nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di elementi persi in via definitiva, perché ci siamo già ripromessi, in quella che definiamo "Calciatori Experience", di recuperare parte di questi elementi per dare vita a nuovi progetti editoriali. La Calciatori Upgrade e la Calciatori Celebration, in uscita a marzo e a giugno, sono sicuramente tra queste novità.



Una collezione sempre più inclusiva: Serie C digitale e Serie A femminile

L'edizione 2022/2023 della storica raccolta Panini sarà anche quella che porterà la transizione digitale dei Calciatori Panini a compimento, o quasi. Già negli scorsi anni la compagnia modenese ha spinto fortemente sul digitale, inserendo in ogni pacchetto di figurine un coupon per riscattare un pacchetto online di carte della Serie C.

Quest'anno, invece, il codice digitale avrà un duplice scopo, poiché varrà sia per un pacchetto di carte su MyPanini Digital Collection che per il Calcioregali, iniziativa che ritorna dopo qualche anno di assenza e che permetterà di collezionare preziosi punti con cui ottenere una serie di premi esclusivi, il più interessante dei quali sono forse le carte mancanti per il completamento della collezione fisica, offerte a 140 punti. Con punteggi diversi, invece, potrete accaparrarvi un abbonamento digitale alla Gazzetta dello Sport, uno zainetto Panini, palloni e magliette delle vostre squadre preferite. Al di là del Calcioregali, come vi abbiamo già spiegato, i coupon potranno essere utilizzati per ottenere pacchetti di carte virtuali, in modo da completare la vostra collezione con ben quattro (!) album aggiuntivi.



Questi quattro album sono tre collezioni relative alla Serie C e una alla Serie A Femminile. I tre raccoglitori dedicati alla Serie C, per la verità, non sono una novità di quest'anno. Invece, quello della massima lega calcistica femminile è tutto nuovo, poiché fino all'edizione 2021/2022 quest'ultima aveva una presenza, peraltro molto ridotta, solo sull'album "base" dei Calciatori, limitata a una manciata di figurine. Insomma, l'inclusione della Serie A Femminile, benché solo digitale, è estremamente gradita, e siamo certi farà la felicità soprattutto del pubblico femminile e delle giovani tifose di tutto il Paese.



Inoltre, a migliorare ulteriormente le cose, vi è la possibilità di ricevere gli album digitali completati in formato fisico, anche se per farlo sarà necessario prepararsi a un piccolo esborso economico. L'unico neo di un'offerta digitale veramente innovativa, forse il più grande pregio della nuova edizione dei Calciatori, è il funzionamento a tratti claudicante dell'app Digital Collection di Panini e della web app omonima: non fraintendeteci, il servizio funziona quasi sempre a dovere, ma i caricamenti sono ancora piuttosto lenti e le interfacce risultano controintuitive, specie nel caso degli scambi. Ecco come Panini ci ha spiegato la sua "transizione digitale".



Everyeye: Cosa vi ha spinto alla "transizione digitale" per gli album di Serie C e per quello dedicato alla Serie A Femminile? Perché avete deciso di includere proprio quest'ultimo nell'offerta per la stagione 2022/2023 dei Calciatori?

Panini: Pur rimanendo legati al nostro elemento primario, la carta, che nella sua semplicità consente ancora un'esperienza di intrattenimento unica, il lavoro di valutazione in Panini sulle novità che emergono nell'ambito dell'entertainment e in maniera ancora più specifica a livello tecnologico o digitale è costante.

Le Digital Collection rientrano sicuramente in questo tipo di valutazione e abbiamo pensato che potessero essere una buona opportunità per il collezionista, che in questo modo può vedere arricchita la sua esperienza, senza incorrere in ulteriori acquisti. Le collezioni si completano infatti attraverso il codice che si trova in ogni bustina di Calciatori opportunamente registrato all'interno della piattaforma "My Panini Digital Collection". Si tratta quindi di una esperienza che fornisce agli appassionati e ai collezionisti la possibilità di completare il panorama del calcio professionistico italiano, collezionando i protagonisti della Lega Pro e le calciatrici della Serie A Femminile. L'edizione Calciatori 2021/2022 ha tenuto a battesimo le collezioni sulla Lega Pro ottenendo un grande successo. Quest'anno, in occasione del ventennale della presenza della Serie A Femminile all'interno della collezione fisica, abbiamo pensato di celebrare questo traguardo realizzando una collezione completa della Serie A Femminile. E lo abbiamo fatto in grande stile creando la "Calciatrici 2022 - 2023".



La grande assente: la blockchain secondo Panini

Il nostro tour nella collezione 2022/2023 di Panini si conclude con quella che potrebbe essere l'unica occasione sprecata di questa annata dei Calciatori. Stiamo parlando della mancata implementazione delle figurine Calciatori 2022/2023 nel sistema di blockchain di Panini. Perché sì, Panini ha uno store basato sulla blockchain... più o meno. Il servizio non è attivo in Italia, almeno per il momento, ma è invece perfettamente funzionante sul sito web di Panini America, che vende carte rare e da collezione, ma anche dei veri e propri token non-fungibili delle principali cards pubblicate dall'azienda modenese e dalle sue filiali all'estero.



Per ora, sul sito web di Panini America trovate in vendita le figurine in versione NFT delle collezioni più amate dall'utenza americana, come quelle dei cestisti dell'NBA, dei giocatori di baseball dell'MLB, degli sportivi su ghiaccio della NFL e della American College League, la principale lega di football americano degli Stati Uniti.



Da questa descrizione, il mercato di token di Panini potrebbe sembrarvi impermeabile alle figurine dedicate al calcio, ma in realtà non è così. Al contrario, una prima incursione di Panini America nel calcio europeo si è verificata con i token delle carte della Liga spagnola, l'equivalente iberico della nostra Serie A, che sono andate a ruba anche oltreoceano.

Visto tale successo, non sorprende che Panini possa "tokenizzare" i Calciatori, magari in vista del prossimo mondiale oppure della nuova stagione calcistica inglese, iniziando dalla Premier League britannica per poi passare alle sue altre licenze, quali la Ligue 1 francese e la Serie A italiana. Anche in questo caso, Panini sarebbe all'inseguimento di Topps, che ha già digitalizzato la Bundesliga tedesca e la SPFL, ovvero la Scottish Professional Football League. Tuttavia, la compagnia modenese può contare su un radicamento storico ben maggiore (e su un parco di IP di maggior richiamo) rispetto alla concorrenza. Inoltre, visto l'aumentare dell'età media dei collezionisti in ogni gioco di carte collezionabili negli ultimi anni, la mossa dei token non-fungibili potrebbe rivelarsi vincente anche in termini economici.



Everyeye: Quali sono i vostri progetti per l'implementazione della blockchain e degli NFT nella collezione dei Calciatori? Quale credete possa essere la reazione dei collezionisti a una simile virata digitale?

Panini: siamo attivi nel mondo NFT dal gennaio 2020, quando sono state "mintate" le prime card - dedicate a NBA ed NFL - sulla piattaforma blockchain proprietaria sviluppata dalla filiale americana. Da quel momento sono state lanciate diverse serie di card, andando a coprire anche altri sport e temi entertainment, con collezioni sviluppate per altri mercati, Francia e Spagna in primis.



Venendo al mercato italiano, a oggi si è preferito non lanciare ancora nulla e non vi sono progetti specifici su blockchain per Calciatori 2022-2023; sono però in corso analisi e valutazioni e non escludiamo rilasci nei prossimi mesi anche dedicati al mercato Italia, dove comunque le collezioni digitali, lanciate per la prima volta lo scorso anno come estensione e integrazione della raccolta fisica, hanno riscontrato da subito un successo anche nei collezionisti storici.



Everyeye: Nelle vostre previsioni, il futuro di Panini, sia all'estero che in Italia, prevede una forte componente digital o pensate che i settori della blockchain e del digitale rimarranno secondari rispetto ai formati fisici?

Panini: Partendo da quanto realizzato a oggi da Panini America, ai prodotti "pure digital" sempre più si stanno affiancando rilasci di card su blockchain che danno diritto a ricevere la corrispondente card fisica e magari ad accedere a eventi esclusivi legati al soggetto della card.

Analogamente le collezioni digitali sul mercato italiano danno, una volta completata la raccolta virtuale, la possibilità di ottenere anche la corrispondente collezione stampata e da incollare. Se pensiamo al futuro di Panini, crediamo che in ogni caso vi sarà sempre una componente fisica nei nostri prodotti che riteniamo imprescindibile, potenzialmente connessa a benefit ed esperienze. L'approccio all'innovazione di Panini continuerà ad essere "glocal", globale nelle scelte strategiche e nella condivisione delle esperienze tra le diverse realtà internazionali per essere sempre all'avanguardia, locale nell'approccio di marketing e comunicazione per dare la più adeguata esperienza possibile a ogni collezionista.