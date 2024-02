Burger King ha lanciato le sue prime sneakers firmate in edizione limitata

Burger King è pronta a stupirci, e stavolta non con una delizia per il palato ma per gli occhi. Come? Prendendo per la gola tutti gli appassionati di streetwear con il lancio delle sue primissime sneakers firmate, ispirate all'intramontabile Whopper, che ha scritto la storia del brand leader nella ristorazione veloce.

La Darsena di Milano, cuore pulsante della vita notturna meneghina, fa da sfondo all'evento che vede come protagoniste le sneakers esclusive, ospitando un DJ set e una maxi-installazione che ricalca l'esatta silhouette della scarpa. Pronti ad aggiudicarvene un paio?



Le sneakers limited edition di Burger King

Burger King espande i suoi orizzonti al mondo della moda e lancia il suo primo merchandising con un paio di sneakers in edizione limitata che, proprio durante la fashion week dedicata alle collezioni autunno-inverno 2024/2025, domineranno l'area movimentata della Darsena milanese.

Le sneakers verranno svelate, precisamente, venerdì 23 febbraio alle 18.30, con una maxi struttura gonfiabile tridimensionale e un DJ set esclusivo che vedrà la partecipazione di molti influencer e amici del brand.



Durante l'evento si svolgeranno delle attività di sampling drive-to-store legate ad una promozione speciale: dal 23 al 25 febbraio, infatti, sarà possibile acquistare un Whopper menù medio in promozione... Il panino a cui si ispirano!

Il lancio si estenderà fino all'Edicola Radetzky in Darsena e al ristorante Burger King di Viale Tibaldi 11, dove le sneakers verranno svelate ed esposte all'interno di due teche-scrigno. Realizzate per incontrare "i gusti di tutti" seguendo la filosofia di Burger King, le sneakers mixano i colori e gli elementi caratteristici del brand a quelli del suo prodotto più iconico, il Whopper. Un panino storico, introdotto per la prima volta nel 1957 dal cofondatore della catena.



Tra i dettagli principali, le sneakers vantano di una corona posizionata sui lacci, striature laterali con riferimento ai colori delle salse, e il claim "Have it Your Way" - tradotto "A Modo Tuo", il celebre motto che da sempre accompagna Burger King - sulla suola e all'interno della calzatura. A completare il tutto, il classico packaging firmato Burger King: confezionate come un Whopper!



Il lancio delle sneakers è stato ideato da Content+, la content unit di Mindshare, e da Madhouse, che ha seguito la produzione dell'evento e la proposta creativa della scarpa, mentre le attività di ufficio stampa sono curate dall'agenzia PR, Hill & Knowlton.

Se anche voi volete mettere le mani su un paio di sneakers limited edition, dal 23 febbraio al 13 marzo, con una spesa minima di 10€ sui prodotti Burger King tramite il programma fedeltà "BE THE KING", sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi un paio di sneakers delle 50 in palio. Pronti a tentare la fortuna?