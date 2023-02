Alexa, prepara le valigie: abbiamo provato l'assistente di Amazon in hotel

In oltre 4 anni di attività, Amazon Alexa è riuscito a diventare un vero e proprio "membro aggiuntivo" di milioni di famiglie italiane. L'assistente vocale ci aiuta ogni giorno a spegnere e accendere luci, ci canta canzoni, recita poesie, ci suggerisce ricette, gestisce le prese di corrente e migliaia di altri dispositivi compatibili - tanto che può persino prepararci il caffè espresso Lavazza. Per i dispositivi del colosso americano è però arrivato il momento di uscire al di fuori delle mura casalinghe (e dalle nostre vetture, visto che si può viaggiare con Amazon Echo Auto) e venire con noi in vacanza, o durante una trasferta di lavoro.

Da oggi è possibile ritrovare Amazon Alexa anche negli hotel, dove l'esperienza viene completamente personalizzata dalle singole strutture per facilitare il soggiorno di noi utenti. Per "toccare con mano" ciò che Alexa può fare per noi in albergo, semplificando l'esperienza di soggiorno, abbiamo passato una notte presso il TH Carpegna Palace Hotel di Roma, business hotel che da circa un mese sta testando in via sperimentale le funzionalità avanzate del noto assistente vocale.



Amazon Alexa in camera d'albergo

Una volta entrati in camera, abbiamo subito notato "un'insolita presenza" sulla scrivania: un Amazon Echo Show 8 di colore nero, ovviamente connesso alla presa elettrica e al WiFi della struttura. A proposito di WiFi: qual è la prima cosa che fate una volta arrivati in hotel?

Molto probabilmente è chiedere la password per l'accesso a internet, ormai chiave universale per poter sbrigare qualsiasi cosa senza consumare i dati del telefono. Ebbene con Alexa non c'è più bisogno di chiedere al concierge o di cercare la parolina magica sui mille fogli presenti in stanza: basta chiedere "Alexa, come mi connetto al WiFi?".

L'assistente mostrerà a schermo sia il nome della rete, sia la password, inoltre avremo anche un feedback vocale, perfetto per chi magari è ipovedente e può solo ascoltare. Questo è solo uno dei servizi che gli albergatori possono configurare, abbiamo parlato con i tecnici che gestiscono l'interazione fra la console centrale e ogni singolo dispositivo scoprendo come le possibilità siano pressoché infinite.

Possiamo ad esempio segnalare alla struttura un guasto o un malfunzionamento semplicemente dicendo "Alexa, non funziona la TV", oppure l'aria condizionata o la toilette. In questo modo la reception manderà subito in camera un tecnico specializzato per risolvere il problema nel minor tempo possibile.

Possiamo chiedere al nostro dispositivo Echo (noi abbiamo trovato un Echo Show 8 ma le strutture possono configurare qualsiasi Echo attualmente in commercio, anche quelli privi di schermo come i Dot) di raccontarci quali servizi possieda la struttura, dunque potremo ricevere informazioni relative alla palestra, al bar, al ristorante, al centro benessere.

Possiamo anche chiedere qual è l'orario del check-out, altra informazione che spesso dimentichiamo e ci costringe a telefonare o a scendere nella hall, oppure potremmo aver bisogno di un prodotto specifico. Quante volte avete dimenticato, ad esempio, il dentifricio? Oppure il personale ha dimenticato di lasciarvi un nuovo shampoo... basta chiedere "Alexa, ho bisogno del dentifricio", della carta igienica, dell'acqua.

Il dispositivo dialoga con la reception e in pochi minuti vi fa avere ciò che vi occorre: una nostra collega ha davvero dimenticato il dentifricio, è arrivato in camera sua circa 20 minuti dopo la richiesta tramite Alexa.

Abbiamo subito un suggerimento da dare ad Amazon per migliorare la piattaforma: quando Alexa invia la nostra richiesta alla reception non dà alcun feedback, non sappiamo dunque se è andata a buon fine e il prodotto/servizio che abbiamo richiesto stia effettivamente arrivando in camera. Basterebbe una notifica di ricezione del tipo "Abbiamo ricevuto il tuo messaggio, stiamo arrivando". Questi in ogni caso sono solo alcuni esempi di comandi già funzionanti al TH Carpegna Palace Hotel, l'unico limite degli albergatori in quanto a funzioni da aggiungere può essere soltanto la fantasia.

Anche in hotel Alexa può sfruttare tutte le migliaia di skills già esistenti, si possono dunque comandare luci, termostati per la climatizzazione, TV, tende e serrande elettriche, la quantità di elementi domotici disponibili all'interno di una singola camera però dipenderà dai vari investimenti degli albergatori - perché ovviamente ogni struttura dovrà acquistare lampadine smart, prese e quant'altro. La piattaforma digitale che regola Alexa è in ogni caso già pronta a supportare tutto, anche in albergo, in cambio di un abbonamento mensile che l'albergatore dovrà accordare con Amazon.

L'assistente vocale può anche aiutare il personale dell'albergo a velocizzare alcune azioni, ad esempio il personale di servizio può comunicare con la reception dicendo "Alexa, la stanza è pronta per gli ospiti", in maniera immediata e diretta, senza effettuare telefonate o altro. Il sistema riconoscerà la stanza associata al dispositivo e il gioco sarà fatto in pochi istanti, la camera risulterà libera sul sistema centrale.



La solita Alexa con qualcosa in più

Ovviamente ogni dispositivo Amazon Echo in albergo sarà perfettamente in grado di replicare molti dei comandi che utilizzate già a casa per l'intrattenimento, pensiamo alla sveglia, all'ascolto della musica, ai podcast, al meteo, possiamo chiedere consigli su dove mangiare in città (con gli albergatori che potranno inserire consigli ad hoc) e come arrivare al locale con i mezzi pubblici nel più breve tempo possibile.

Bisogna in ogni caso tener conto di una cosa: non è possibile legare in alcun modo il nostro account personale al dispositivo della camera. I device degli alberghi sono connessi a un account interno, dunque Alexa non può ricordarci i nostri eventi in programma, non può comandare i dispositivi che abbiamo a casa, non può venire a conoscenza di nulla che riguardi la nostra sfera personale - questo però è un bene. Alexa in albergo sfrutta una piattaforma particolare che non registra mai le nostre richieste vocali, non conserva una cronologia, non può in alcun modo attivare la fotocamera del dispositivo Echo in uso - che inoltre è coperta di default. Ogni richiesta che parte viene presa in carico come "dalla camera 205", non "dal Signor Tal Dei Tali", la privacy del resto è un aspetto centrale per Amazon. E se qualche furbo buontempone decide di portarsi a casa il dispositivo Echo di una stanza? Una volta disconnesso, il device non può funzionare al di fuori dell'albergo, ci si ritroverà con in mano un bel fermacarte. Tecnologico ma pur sempre un fermacarte.

Non possiamo dunque associare alcun account privato sui dispositivi pubblici, dalla console centrale dell'albergo invece è possibile personalizzare l'esperienza di un singolo dispositivo Echo oppure di un gruppo di dispositivi. Esempio: in albergo c'è una convention con 100 ospiti, i dispositivi delle 100 camere interessate possono mostrare schermate personalizzate, visualizzare la timeline dell'evento, recapitare messaggi specifici dalla reception del tipo "Il prossimo coffee break sarà alle ore 16:30" oppure un vero e proprio promemoria.

A sera ci è arrivato un messaggio per la cena: Alexa ci ha ricordato l'appuntamento alle 19:30 nella hall dell'albergo, una nota volante che è svanita dopo qualche secondo (se siete in doccia, queste note le perdete di sicuro). Leggermente diversi invece i promemoria: questi restano a schermo finché non li cancellate manualmente (dopo un'ora Alexa torna a mostrare le varie schermate informative), al mattino ad esempio dalla hall ci hanno ricordato gli orari della navetta per la Stazione Termini.

La tecnologia è dunque pronta per portare l'esperienza casalinga di Alexa anche in hotel, dove l'assistente digitale di Amazon potrebbe davvero semplificare la vita ai turisti, ai professionisti che viaggiano per lavoro ma anche ai proprietari e al personale delle strutture alberghiere.

Secondo i dati raccolti dal TH Carpegna Palace Hotel nel mese di sperimentazione, molti dipendenti della struttura sono arrivati a risparmiare anche un'ora e mezza di lavoro al giorno grazie alle meno richieste arrivate in reception oppure ad alcune azioni velocizzate dal sistema di Amazon. È dunque arrivato il momento di dire "Alexa, prepara le valigie".