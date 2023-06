Thule Chasm: proviamo lo zaino a prova di pioggia pensato per l'avventura

L'estate 2023 è ormai alle porte e molto probabilmente state già pensando alla vostra prossima vacanza - oppure avete già programmato tutto e avete bisogno di uno zaino che possa diventare il vostro migliore compagno di viaggio. Per aiutarvi nella scelta abbiamo provato il Thule Chasm, uno zaino da 26 litri creato appositamente per l'avventura.

Con il brand svedese del resto collaboriamo da tempo, lo scorso mese di maggio abbiamo visto dal vivo le novità 2023 come la tenda Approach, a febbraio invece abbiamo testato il portabici da tetto Upride 599, inoltre vi anticipiamo che abbiamo provato anche un secondo zaino dell'attuale line-up dedicato soprattutto ai commuter che vanno al lavoro in bicicletta - restate sintonizzati dunque. Ma torniamo al Thule Chasm, in colorazione verde oliva nel nostro caso, uno zaino che ci ha accompagnato in diversi viaggi all'estero ma non solo - e che talvolta ha sostituito del tutto il trolley.



Uno zaino robusto per ogni avventura

Sin dal primo contatto, il Thule Chasm appare solido e costruito con materiali di ottima qualità, un "mantra" che ritroviamo praticamente sempre con i prodotti della compagnia. Le cinghie infatti sono realizzate in tessuto traspirante, il pannello posteriore è imbottito per aumentare il comfort, mentre i materiali esterni sono pensati per resistere agli agenti atmosferici e tenere i nostri oggetti all'asciutto.

A proposito di oggetti: anche se il Chasm è pensato per l'avventura, ormai viviamo in un mondo sempre connesso, difficilmente lasciamo a casa il nostro laptop, del resto molti di noi hanno la possibilità di lavorare da remoto in qualsiasi luogo si trovino. All'interno dello zaino troviamo infatti una grande tasca per trasportare il nostro computer portatile: noi abbiamo viaggiato con un MacBook Pro da 13,3 pollici con custodia morbida "Second Skin" e di spazio libero ne è rimasto parecchio. Significa che possiamo trasportare senza alcun problema anche laptop Windows da 15,6 pollici oppure MacBook da 14 e 16 pollici di nuova generazione.

Accanto alla tasca del portatile abbiamo anche un ampio spazio per sistemare un po' di capi d'abbigliamento, magari magliette, pantaloni, un paio di scarpe, un giubbino aggiuntivo, solo per fare qualche esempio; inoltre sul lato abbiamo una zip che ci permette di prendere in maniera facile e veloce solo il laptop, senza la necessità di rovistare fra l'abbigliamento e aprire la grande tasca dall'alto. Una zip estremamente comoda, questa, che abbiamo usato in molteplici situazioni.



Oggetti grandi e piccoli

Gli oggetti più piccoli si possono invece sistemare in un secondo scompartimento che ci mette a disposizione una tasca traforata con zip (dunque trasparente), due tasche aggiuntive "aperte", un piccolo gancio e parecchio spazio aggiuntivo fino al fondo dello zaino - per sistemare magari oggetti piatti. Noi abbiamo usato questo spazio per trasportare un tablet oppure cavi e caricabatterie, la custodia degli occhiali e talvolta una Nintendo Switch Lite con custodia.

Le tasche più piccole invece possono essere usate per traportare un powerbank e oggetti di dimensioni compatte. Sulla parte superiore dello zaino troviamo poi un'ulteriore tasca (molto morbida e ben protetta) in cui conservare magari un piccolo tablet, il Kindle e qualsiasi altra cosa che potrebbe servirvi on-the-go. Potete anche sfruttare questa tasca per conservare il passaporto e prenderlo al volo prima di passare i controlli al gate in aeroporto, anche se per forza di cose ha la zip maggiorente "esposta" rispetto alle altre tasche.

Un malintenzionato potrebbe aprire la tasca e avere subito accesso agli oggetti all'interno, al contrario delle due tasche principali che sono più "complicate" da aprire e da rovistare, dunque fate attenzione sia a cosa vi riponete dentro, sia a cosa succede attorno a voi quando siete in movimento. Bisogna dire che, quando si indossa lo zaino, la tasca è in posizione parecchio alta e questo potrebbe far desistere i ladri; inoltre la zip è rivolta verso la nostra schiena/collo, dunque tirare fuori gli oggetti senza che nessuno se ne accorga è alquanto difficile, ma è sempre meglio fare attenzione.



In viaggio con il Thule Chasm

Disponibile in quattro colorazioni, Black, Olivine, Autumnal e Poseidon, il Thule Chasm si è rivelato davvero un eccellente compagno di avventure. Per lavoro, facciamo spesso viaggi di 24-48-72 ore e con questo zaino siamo sempre riusciti a lasciare a casa il trolley. Complice anche la primavera, la tasca principale, quella condivisa con il laptop, è stata capace di ospitare diverse magliette a maniche corte, un pantalone di ricambio e vari cambi di intimo.

Con l'inverno le cose potrebbero essere un po' più complicate, visto l'ingombro di maglioni e felpe, ma magari ci si cambia anche leggermente meno viste le temperature più basse, dunque confidiamo che il Chasm possa essere un valido alleato anche nelle stagioni più fredde (del resto non avere un trolley e viaggiare solo con lo zaino è un sollievo e ci permette di avere sempre le mani libere). Il Chasm è perfetto anche per escursioni montane di un giorno, possiamo partire con le maniche corte e avere sempre dietro una felpa, una giacca impermeabile e altro; su un lato inoltre è possibile trasportare comodamente una borraccia, elemento essenziale per le lunghe passeggiate all'aria aperta ma non solo.

A livello di dimensioni, abbiamo a che fare con uno zaino da 21.0 x 30.0 x 53.0 cm, dunque possiamo portarlo senza problemi in aereo e alloggiarlo al di sotto del sedile di fronte a noi, senza metterlo obbligatoriamente nelle cappelliere. È uno zaino che si sviluppa in altezza più che in profondità, grazie a questo non abbiamo avuto problemi neppure in treno, dove le cappelliere sono più basse oppure lo spazio al di sotto del sedile è inferiore (noi abbiamo tenuto lo zaino in piedi, stretto fra le gambe, e abbiamo viaggiato comunque abbastanza comodi).



Lo zaino Thule Chasm secondo noi

Cosa pensiamo dunque del Thule Chasm, dopo averlo portato con noi in Portogallo, in Germania e in diversi viaggi in Italia? È uno zaino che ci ha soddisfatto appieno, i suoi materiali restituiscono un grande senso di robustezza e le tasche sono pensate con criterio, vanno infatti a sfruttare ogni centimetro quadrato interno ed è possibile trasportare davvero parecchi oggetti e capi d'abbigliamento.

Il viaggio più lungo che abbiamo fatto portando solo il Chasm con noi è stato di due notti e tre giorni (ma in piena primavera e temperature attorno ai 25 gradi, dunque senza maglioni o abiti voluminosi). Ci ha convinto anche il suo design, con le tasche accessibili praticamente solo dall'alto e sul lato spalla, fatta eccezione per la zip che ci permette di accedere velocemente al laptop su un fianco. Solo un dettaglio ci ha fatto storcere un po' il naso: il fondo non è piatto, tende a rimanere sempre obliquo sia a zaino vuoto che a pieno carico, inoltre non ha piedini di appoggio o ulteriori rinforzi. Significa che quando appoggiamo lo zaino a terra è difficile farlo rimanere in piedi, tenderà a cadere frontalmente, inoltre con il tempo il materiale potrebbe rovinarsi e danneggiarsi, soprattutto poggiando spesso lo zaino sulle rocce. Un rinforzo nella parte bassa che poggia a terra, magari con qualche materiale più rigido, avrebbe forse migliorato le cose. Il Thule Chasm è in ogni caso diventato uno dei nostri alleati di viaggio più fedeli, sulla parte frontale offre anche la possibilità di agganciare dei moschettoni con i quali trasportare oggetti di varia natura, è insomma un prodotto versatile capace di adattarsi a diversi utilizzi e ambienti, dalla natura più selvaggia alle passeggiate nelle città d'arte.

A pieno carico, il peso ovviamente si fa sentire anche se - visto che lo zaino si sviluppa in altezza - risulta comunque ben distribuito lungo la schiena. In nostro aiuto viene anche una cinghia regolabile ad altezza sterno che aumenta il comfort generale quando si cammina, un dettaglio aggiuntivo a cui ormai non sappiamo rinunciare quando si parla di zaini. Il Thule Chasm ha un prezzo di listino di 133,50 euro e può essere acquistato sia presso i rivenditori ufficiali del marchio che sul sito italiano di Thule (dove la spedizione è gratuita al di sopra dei 39 euro di spesa).