Proviamo il Thule Paramount Commuter, lo zaino per vivere la città in bici

Lo scorso mese di giugno vi abbiamo raccontato la nostra esperienza con il Thule Chasm, uno zaino "giramondo" che usiamo con estrema soddisfazione ancora oggi per i lunghi viaggi (a supporto di una valigia più capiente) e per i press tour di lavoro della durata di 24-36 ore, utilizzando solo lui per trasportare un MacBook, un cambio di vestiti, il Kindle e altri oggetti utili negli spostamenti brevi.

Ora che le vacanze 2023 sono di fatto finite per la maggior parte degli italiani abbiamo deciso di testare un altro zaino Thule, dalle caratteristiche differenti rispetto al Chasm, decisamente più adatte per il ritorno in ufficio. Pensiamo allo zaino Thule Paramount Commuter da 27 litri, pensato soprattutto per chi si reca al lavoro in bicicletta. Vi spieghiamo subito perché.



In ufficio con il Thule Paramount Commuter

Si tratta di uno spazioso zaino dallo schienale imbottito che conserva nella sua tasca anteriore espandibile un piccolo "super potere": permette di alloggiare comodamente un casco da bici, oppure delle scarpe o un lucchetto. Per chi si muove in bicicletta è una comodità fuori scala, poiché permette di sistemare - una volta arrivati a destinazione - il casco in modo comodo e sicuro, senza rubare spazio agli scompartimenti principali.

Thule ha anche pensato di dotare il suo zaino di una tasca laterale che permette di accedere facilmente allo smartphone, permettendoci così di pedalare in tutta comodità con le tasche vuote. Al di là dello schienale imbottito e ventilato, realizzato con una trama "a scalini" per farci sudare meno, il Thule Paramount Commuter è dotato anche di una cinghia ad altezza sterno che ci aiuta a sostenere il peso dello zaino, un dettaglio a cui ormai non riusciamo a rinunciare su qualsiasi tipo di backpack. Dulcis in fundo, il prodotto Thule nasconde nel fondo una copertura antipioggia con finitura riflettente che protegge lo zaino dalle intemperie e ci rende più visibili durante le ore notturne.



27 litri di spazio

La versione testata da noi, lo ripetiamo, è quella da 27 litri che offre davvero tantissimo spazio. Le dimensioni prodotto sono di 31 x 28 x 52 cm, il peso a vuoto è di 1,43 kg, dunque parliamo di uno zaino tutt'altro che compatto, fate attenzione prima di acquistarlo online: se possibile vi consigliamo caldamente di visionarlo dal vivo perché potrebbe essere troppo grande per le vostre esigenze quotidiane.

L'idea che ci siamo fatti dopo la prova è che si tratti di uno zaino realizzato con "filosofia nordica", del resto Thule è un'azienda svedese. In molti Paesi nordici la bicicletta è il mezzo più usato da studenti e lavoratori, i due scomparti principali dello zaino - realizzati con materiali premium e senza orpelli o tasche nascoste - permettono di separare gli oggetti utili al lavoro d'ufficio da eventuali prodotti d'abbigliamento.

Nel nord Europa molti uffici sono dotati di docce, è ultra comodo dunque portare un cambio da ufficio nello zaino e sfruttarlo una volta arrivati a destinazione. In Italia la situazione è decisamente differente, il commuting quotidiano in bicicletta è un fenomeno in espansione ma non è ancora così radicato a livello culturale, prodotti come il Thule Paramount Commuter però ci spingono a cambiare le cose e a modificare nel profondo il nostro stile di vita.

Anche nel caso in cui 27 litri di spazio dovessero essere eccessivi per la vostra esperienza, Thule ha da poco aggiornato la gamma con il Thule Paramount Commuter da 18 litri, secondo noi un modello decisamente più "a fuoco" con le necessità di un pubblico italiano. Le giuste dimensioni di uno zaino però dipendono sempre dalle esigenze soggettive di ognuno di noi, dunque sentitevi pure liberi di acquistare la versione che maggiormente preferite.

Certo cambia anche il cartellino del prezzo: la variante da 18 litri si può avere in Italia a un prezzo suggerito di 123 euro, con i 27 litri si sale a 174,50 euro, motivo per cui lo ripetiamo bene: valutate l'acquisto del modello più grande solo nel caso in cui vi serva davvero parecchio spazio. Magari si tratta di prezzi non accessibili a tutti i portafogli, possiamo però assicurarvi che vi portate a casa un prodotto realizzato con una cura maniacale, con un'attenzione alla qualità dei materiali che ci ha davvero impressionato. Rispetto al Thule Chasm provato in primavera abbiamo materiali di qualità ancora superiore, con tanti piccoli dettagli a cui solo Thule avrebbe potuto pensare.

I materiali sono anche impermeabili, inoltre le cerniere sono rivestire e assicurano un livello di protezione in più contro le intemperie. Della tasca anteriore "multifunzione" abbiamo già parlato, non abbiamo detto però che è dotata di una chiusura magnetica che rende ancora più semplice l'accesso durante le soste brevi. Le tasche laterali vi permettono poi di trasportare comodamente un thermos o una borraccia, mentre all'interno potete alloggiare un "cestino" del pranzo.



Il Thule Paramount Commuter secondo noi

Cosa pensiamo, dunque, del Thule Paramount Commuter? Sin dai primi giorni di utilizzo siamo rimasti davvero impressionati dalla qualità dei materiali, dalle feature esclusive e dallo spazio interno a disposizione. La tasca anteriore per posizionare il casco una volta arrivati a destinazione in bicicletta è davvero smart, mentre la tasca laterale per conservare lo smartphone ci ha permesso di pedalare in tutta comodità con le tasche vuote.

Certo per le nostre esigenze i 27 litri si sono dimostrati un po' eccessivi, all'interno è possibile non solo trasportare un computer fino a 16" e tutto ciò che ci serve per la nostra vita in ufficio ma anche un cambio completo di vestiti ed eventualmente il pranzo. La variante da 18 litri si sarebbe probabilmente dimostrata perfetta per i nostri spostamenti urbani, avete in ogni caso la facoltà di scegliere in totale autonomia quale delle due dimensioni faccia al caso vostro. Ricordiamo inoltre che Thule Paramount è il nome di un'intera collezione di prodotti urban, che l'azienda svedese ha aggiornato proprio a fine agosto 2023.

Ora è possibile acquistare due zaini da 24 e 27 litri, una tote bag, due tracolle da 2 e 14 litri e un nuovo zaino ibrido da bici. Qualora il Thule Paramount Commuter non dovesse adattarsi alla perfezione a ciò che vi serve, è facile che nel resto della gamma ci sia il prodotto giusto. In chiusura abbiamo un solo appunto da fare sullo zaino Commuter: purtroppo a differenza di altri prodotti Thule le colorazioni disponibili sono soltanto due, Black e Olivine, avremmo invece preferito una selezione più ampia con almeno i classici arancioni e blu dell'azienda. Vedremo se la gamma colori verrà ampliata prossimamente, del resto parliamo di una famiglia di prodotti in continua espansione...