L'unicità di CUPRA nelle mani di Francesca Sangalli: il futuro è creatività

Durante ogni Design Week Milano è una città completamente rivoluzionata. Presso la Fiera di Rho prende vita il Salone del Mobile, tutti gli altri spazi cittadini invece vengono piacevolmente divorati dal fenomeno chiamato Fuorisalone, che porta installazioni, opere d'arte concettuali, feste, aperitivi, conferenze e happening nei luoghi più cool del centro. Uno di questi luoghi cool, una meta assolutamente da non perdere per gli appassionati dei motori e dello stile, è sicuramente il CUPRA GARAGE di Corso Como 1, uno spazio in cui il lifestyle e l'automotive s'incontrano in maniera del tutto naturale.

Il graffiante marchio catalano ha allestito una suggestiva esposizione che racconta il design industriale di CUPRA e si può visitare liberamente dal 18 al 23 aprile 2023 (CUPRA alla Design Week fino al 23 aprile).

Dai tessuti in pelle vegana ai polimeri riciclati, passando per l'utilizzo di fibre naturali vegetali che sostituiscono il carbonio: CUPRA è alla costante ricerca di nuove tecniche che possano rendere più smart e sostenibile la produzione dei materiali che poi finiranno all'interno delle automobili del marchio. Un processo complesso ma estremamente creativo che il brand spagnolo ha affidato a Francesca Sangalli, con cui abbiamo scambiato alcune interessanti battute all'inaugurazione della mostra.



Da Mercedes-Benz alla pura creatività di CUPRA

Milanese d'origine ma ormai trapiantata a Barcellona, Francesca Sangalli è per CUPRA Head of Color & Trim and Concept & Strategy, è infatti a lei e al suo giovane team che dobbiamo gli accattivanti colori carrozzeria delle auto spagnole, gli interni curati e il loro design caratteristico, che punta a un look & feel superiore rispetto alla concorrenza di pari fascia.

Francesca Sangalli ha anche curato l'esposizione del CUPRA GARAGE per la Design Week 2023 ed è la persona più adatta con cui parlare di sostenibilità e nuove tecnologie applicate ai materiali. In particolare la creativa sta lavorando a innovativi processi per rendere la plastica smart e sostenibile, nonostante sia al momento uno dei materiali più demonizzati del panorama attuale.



Francesca, è davvero possibile rendere la plastica sostenibile? Come state lavorando in CUPRA per dare maggiore dignità a un materiale nobile e duraturo contro cui spesso si punta il dito?

Come ogni cosa, dipende sempre da come si utilizza un materiale, da come viene concepito. La plastica è oggettivamente un problema perché negli ultimi decenni l'abbiamo usata spesso in modo irresponsabile, gettandola un po' ovunque, anche nei mari, il discorso attuale però si è spostato sull'economia circolare che ci permette di riciclare la plastica e reimmetterla nel sistema, diminuendo allo stesso tempo la quantità degli scarti in circolazione. Il vero tema rappresenta la trasformazione della plastica: da materiale da nascondere, noi vogliamo renderlo assolutamente visibile, dargli una dignità e un valore, curando il suo aspetto estetico e tattile.

La plastica di oggi non dev'essere solo sostenibile, magari prodotta con materiali riciclati o Bio-based, deve anche avere un aspetto attrattivo, piacevole a livello percettivo.

Molti utilizzano la plastica per poi coprirla con materiali considerati più "nobili": noi vogliamo lavorare la stessa plastica perché sia attrattiva di partenza, capace di restituire un senso premium al tocco e alla vista.

Questo processo è già stato applicato con successo al mondo delle scarpe trainer, così come in altri oggetti di design o del fashion, la plastica può dunque essere portatrice di nuovi linguaggi estetici grazie a un approccio più progressivo e intelligente, sfruttando le ultime tecnologie.

A livello pratico la plastica è infatti un grandissimo materiale e non merita tutta la demonizzazione di questi ultimi anni, bisogna però investire in materiali Bio-based e spingere sul riuso e sul riciclo per diminuire la plastica in circolazione.



La plastica può dunque diventare un valore aggiunto nei prodotti di domani, se prodotta e utilizzata con coscienza, ma a che punto siamo a livello di costi? Quanto costerà all'utente finale questa sostenibilità?

Ovviamente parliamo di tecnologie innovative e a livello di costi non possiamo ancora utilizzare plastica "raffinata" in maniera indiscriminata. Ora è il momento di credere in questa nuova frontiera, investire in tecnologie produttive sempre nuove, successivamente si livelleranno anche i costi.

Per fare un esempio, oggi il 3D Knitting è una tecnica eccezionale, permette di "stampare" tessuti riducendo enormemente gli scarti, questo processo però richiede una grande progettazione e tempi di realizzazione più lunghi, bisogna dunque capire quanti capi si riescono a produrre nel tempo che si ha a disposizione. È un processo che oggi costa di più e richiede più tempo, però si butta via meno materiale e ci sono meno lavorazioni da fare per ottenere il prodotto finito. Con una sola stampa 3D posso avere il mio sedile pronto e finito, senza scarti, sul lungo periodo i benefici possono essere enormi ma è chiaro che in questo momento servono investimenti.



All'industria si richiedono dunque molti sforzi economici per poter sfruttare nuovi materiali e prodotti, di questo però potrebbero beneficiare tutti i veicoli CUPRA, dalla base gamma alle top premium che verranno (abbiamo visto le nuove CUPRA Terramar, Tavascan e UrbanRebel). State lavorando per portare queste novità sostenibili anche su vetture compatte come la UrbanRebel?

Penso che soprattutto auto come la UrbanRebel potranno godere di queste innovazioni tecnologiche. Solitamente i nostri competitor non investono molto su vetture compatte, sono considerate costose e poco remunerative, si lavora sempre andando al risparmio... Noi operiamo in maniera decisamente diversa, non lavoriamo con i segmenti ben precisi in testa, Formentor ad esempio difficilmente può essere catalogata in un segmento preciso.

Il nostro obiettivo è creare dei prodotti che siano cool e attrattivi per il cliente, UrbanRebel dovrà avere un valore percepito decisamente superiore ai competitor di pari fascia. Personalmente ci ho messo il cuore in quella vettura, adoro le auto compatte e penso abbia grandi potenzialità per fare qualcosa di nuovo, per reinterpretare i linguaggi tradizionali. C'è più spazio all'interno di un'auto compatta per fare cose del tutto nuove, anche se costa tantissimo. Non bisogna però essere schiavi della logica dei costi, inoltre partire dai concept può addirittura abbassarli i costi grazie a tecniche innovative e intelligenti, non si può sempre seguire logiche di mercato al risparmio.



La vera sfida del futuro, in termini di sostenibilità, sarà dunque rendere fruibili al mercato di massa tecniche e tecnologie avanzate, che escano fuori dagli schemi attuali?

Essere sostenibili non significa solo cercare materiali sostenibili, che comunque rappresenta la base. È ricercare il giusto processo produttivo, lavorare sui processi di lavorazione e sull'accettazione da parte dell'utente di un processo differente, nuovo, di un'estetica rinnovata per vedere un materiale come la plastica, fino a ieri demonizzato, sotto una luce diversa.

Usando il parametric design è possibile dare più valore ai materiali, oppure sfruttare l'additing manufacturing per dare tutto un altro contesto al prodotto, puoi veramente donare un aspetto di coolness a un materiale che magari è stato riciclato o rigenerato, da cheap diventa cool. Dunque la vera sfida di domani è aprire un po' la mente, non copiarsi l'un l'altro, trovare nuovi spunti, nuove interpretazioni, perché la sostenibilità può venire da una nuova interpretazione di autenticità o da altre tematiche. Anche la sostenibilità può avere diverse interpretazioni, tutto dipende da che lato la si guarda. In CUPRA abbiamo intrapreso una strada inedita e siamo felici di questa scelta.