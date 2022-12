Immaginare l'inedito, intervista al designer Luca Nichetto

Dalle lampade al pianoforte, passando dal vetro di Murano a mobili e borse più modaiole, Luca Nichetto è un designer alla costante ricerca del nuovo. Che siano materiali o progetti, installazioni o eventi, i diversi percorsi d'avvicinamento alla meta sono accomunati dalla volontà di lasciare un segno a livello estetico, stimolando al contempo un germoglio di ispirazione in chi si ferma a osservare e pensare.

Laureato in Disegno Industriale presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Nichetto ha lavorato per molti marchi italiani e fondato lo studio Nichetto & Partners (2006), per poi trasferirsi a Stoccolma (senza lasciare Venezia) e farsi largo sulla scena internazionale. Con una evoluzione che l'ha portato a essere il primo italiano a firmare un piano a coda Steinway & Sons, una edizione limitata presentata lo scorso novembre a New York.

Designer multidisciplinare

Everyeye: Come è nata l'idea del Gran Nichetto, il pianoforte che hai disegnato per Steinway & Sons?



Luca Nichetto: Ci sono arrivato per via dei miei lavori precedenti, a partire da Decode/Recode, l'installazione ideata insieme a Ben Gorham per Salviati con cui offrivamo una visione diversa dalla consueta concezione del vetro di Murano. Cruciale si sono rivelate anche le ‘vetrine d'artista' curate per Hermès per i negozi di Venezia e Hong Kong. Poco dopo mi sono accorto che aveva iniziato a seguirmi sui social media Robert Polan, vicepresidente di Steinway & Sons e capo del dipartimento edizioni limitate. Così un giorno che ero a New York, dopo aver postato una fotografia su LinkedIn mi scrive Polan con una proposta di collaborazione.

Il giorno dopo ci siamo incontrati, lui mi ha spiegato il progetto e io ho risposto che non avevo idea di come immaginassi un pianoforte in edizione limitata. Gli ho spiegato che non sono un musicista e che il pianoforte non l'ho mai suonato, ma che approccerei allo strumento come a un'auto, lavorando sulla carrozzeria, senza toccare il motore. Polan ha apprezzato la visione, così sono andato a visitare gli stabilimenti Steinway negli Usa e in Germania. A Long Island mi sono sentito come Willy Wonka nella fabbrica di cioccolato, mentre ad Amburgo dominano l'automazione e l'organizzazione tipicamente tedesca, che manca dell'aspetto artigianale trovato a New York.

Everyeye: Guardando all'aspetto tecnico, qual è stata l'ispirazione per creare il tuo pianoforte?



Luca Nichetto: La visita alla loro fabbrica mi ha ricondotto alla mia infanzia, con le curve dei pianoforti classici che mi hanno rimandato agli scafi sinuosi delle gondole veneziane. Si tratta di due oggetti diventati simboli: entrambi in nero lucido, entrambi icone dettate dalla rispettiva funzione, entrambi realizzati con il legno al centro del progetto.

L'idea era applicare linee più fluide sugli elementi del pianoforte Steinway, senza stravolgimenti per rispetto della storia dell'azienda. Ogni modifica sulla silhouette si rifletteva sul suono, per questo l'iter progettuale è stato molto lungo e, anche causa pandemia, ha richiesto ben quattro anni.

Everyeye: Il Grand Nichetto è un pianoforte in edizione limitata: quanti ne sono stati prodotti, quanto costa e come è stato scelto il nome?



Luca Nichetto: Ci sono tre diverse finiture ma tutti i 50 esemplari in vendita hanno stesse misure e peso: 211 centimetri di lunghezza e 148 centimetri di larghezza per 345 kg. La versione Midnight Red ha ferramenta in ottone, Black Polished al nero lucido abbina ferramenta in acciaio inossidabile, mentre Walnut Veneer è la versione più quotata, con un prezzo che si aggira sui 430.000 dollari. Per gli altri due siamo nell'ordine di 300.000 e 360.000 dollari.

Per quanto riguarda il nome, in principio avevo scelto Serenissima, in omaggio a Venezia ma anche a un modo di comporre musica ispirato ad Antonio Vivaldi, però Steinway non era convinta perché lo considerava troppo legato alla città lagunare. Così ho pensato a Lenny Kravitz e al suo Kravitz Grand lanciato da Steinway nel 2020, trovando la formula giusta con Grand Nichetto.



L'incontro tra mondi lontani e diversi

Everyeye: Provenendo da altri settori, cosa ti ha lasciato un'esperienza simile?



Luca Nichetto: Premesso che non è stato facile trovare un equilibrio con un brand così importante, è stato gratificante portare un'azienda così prestigiosa in un territorio nuovo. Se io ho scoperto un mondo inedito, allo stesso modo Steinway ha appreso un know-how che non aveva. Si è creata una relazione tra noi, tanto che alla fine del progetto la collaborazione si è trasformata in una consulenza per le scelte di design. Per me, inoltre, è importante scoprire ogni volta che il percorso produttivo cambia in base alle persone, al paese e all'azienda che trovi di fronte. È dispendioso per la quantità di energia che devi mettere, ma anche intrigante perché sempre diverso.

Everyeye: La ricerca verso progetti differenti rispetto al passato è proseguita passando dal pianoforte a Malala, una borsa che per molti designer è un accessorio quotidiano, invece per te ha segnato il debutto nella moda. Come ci sei arrivato?



Luca Nichetto: Devo ammettere che fino alla nostra collaborazione non conoscevo Angela Roi, brand dedicato a materiali sostenibili, creato da moglie e marito statunitensi di origine coreana. Mi hanno cercato perché volevano un accessorio meno fashion e più votato al design, suggerendomi di utilizzare una pelle di cactus di provenienza messicana.

Noi abbiamo sviluppato il progetto ma gli artigiani del marchio, di stanza a Seul, avevano poi realizzato un prodotto molto distante dalla nostra visione. Per loro non si poteva fare, quindi ho proposto al brand di farlo in Italia, dove si riesce sempre a ottenere un risultato in linea con le aspettative, anche e soprattutto perché si tenta sempre di arrivare a qualcosa e il ‘non si può fare' è assai meno diffuso che altrove.

Abbiamo quindi contattato un fornitore che già produceva borse per altri marchi noti per capire se avessero avuto esperienze con pelli simili e loro ci hanno proposto la pelle di mela, che avevo già incontrato quando lavoravo per Cassina, poiché lo stesso materiale era stato usato da Philippe Starck per rivestire un divano. Così siamo arrivati al prodotto finale.

Everyeye: Come si intrecciano moda, lusso e sostenibilità, un triangolo apparentemente lontano che oggi deve forzatamente convincere per l'attualità che stiamo vivendo?



Luca Nichetto: Premetto che in Svezia, dove vivo da molti anni, la sostenibilità era un tema prioritario 15 anni fa e quindi ora è parte integrante dell'approccio di tutti, professionisti e creativi, persone e aziende. A livello generale, tuttavia, oggi è forse ormai troppo tardi per recuperare il terreno perduto e per questo servirebbe cambiare totalmente il modo in cui è concepita la moda. In primo luogo bisogna creare le infrastrutture che consentano di realizzare un ciclo completo per ottenere materiali sostenibili. Non si tratta di dover tornare agli anni Sessanta quando tutto era prodotto internamente, bensì di un sistema capace di immettere in circolazione trasformazione, recupero e tutti gli altri step necessari per completare la produzione.

Per la cura del dettaglio, poi, si dovrebbe pensare oltre le stagioni e gli obbligati quattro lanci annuali, perché il fast fashion è un approccio sbagliato che con la convinzione di consumare invece di utilizzare i prodotti ha provocato gravi danni. Questo cambio di visione aiuterebbe a ripensare la moda e gli accessori in un'ottica meno legata al tempo, quindi guardando sia alla materia che si lavora, sia alla longevità, che se unite offrirebbero un approccio più in sintonia con il periodo storico contemporaneo.

Cambiamenti, sogni e posteri

Everyeye: Cosa devi percepire prima di avviare un progetto, che sia personale o una collaborazione?



Luca Nichetto: In passato pensavo che i progetti da fare durante l'anno dovessero essere distribuiti su tre spazi: un terzo dedicato a ricerca e sperimentazione, un terzo votato al marketing, con progetti spendibili a livello mediatico e un terzo con focus su prodotti che mi permettessero di sostenere gli altri due spazi. Ora sto cercando di aprirmi di più alla condivisione, invece che guardare solo ai miei gusti, desideri ed obiettivi. Un passaggio che serve a far crescere di più Studio Nichetto e meno Luca Nichetto.



Everyeye: Arrivato a certi livelli c'è ancora un sogno, un qualcosa che manca?



Luca Nichetto: Il mio desiderio era far diventare la mia passione il mio lavoro a un alto livello. Ci sono riuscito e ora non ho l'ambizione di voler sempre dimostrare di essere il più bravo, di essere il più visibile o più fico degli altri. Divertirmi lavorando è la mia vittoria. Però dopo aver lavorato molto per qualcuno, mi piacerebbe creare un brand non legato allo studio, come uno spin-off in cui sviluppare idee senza i filtri e i limiti delle aziende per cui lavoriamo. Questo è il sogno.

Everyeye: Sei una persona in pace con se stessa?



Luca Nichetto: Assolutamente no, quando mi sento che mi sto avvicinando a una sorta di tranquillità, cerco sempre di spronarmi per andare oltre. Così perdo quella tranquillità, che però spesso compromette il godimento del presente.



Everyeye: Cosa vorresti lasciare agli altri o ai posteri?



Luca Nichetto: Più di un segno o di un prodotto specifico, quando non ci sarò mi piacerebbe fosse riconosciuto una certa attitudine al lavoro, cioè la passione grazie alla quale le idee prendono vita. Non è importante l'estetica creata ma gli approcci che permettono di arrivarci. Questo è il punto che spero possa essere di ispirazione per le nuove generazioni.